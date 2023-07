Heute im TV: Horror-Thriller mit Star-Besetzung, bei dessen Höllen-Dreh Menschen "vom Blitz getroffen wurden und ertrunken sind"

Auf 3sat wird am Freitag der Horror-Thriller Der Geist und die Dunkelheit ausgestrahlt. Damals wurde der Dreh in Kenia zum Alptraum, der Menschenleben kostete.

Wer eine Art Horror-Version von Der König der Löwen sehen will, sollte am Freitagabend 3sat einschalten. Hier läuft das Horror-Abenteuer Der Geist und die Dunkelheit, in dem die majestätischen Tiere zu verstörenden Bestien werden. Neben dem Inhalt des Films schockieren auch Anekdoten zum kräftezehrenden Dreh vor Ort in Kenia.

Darum geht es in Der Geist und die Dunkelheit

In der Story des Films soll der Brite John Henry Patterson (Val Kilmer) in Afrika eine Brücke über den Tsavo-Fluss bauen lassen. Dieser Plan wird jedoch immer wieder von zwei mörderischen Löwen gestört, die Arbeiter aus den Camps töten. Um die Tiere zur Strecke zu bringen, wendet sich Patterson an den erfahrenen Großwildjäger Remington (Michael Douglas).

Der Dreh zum Tier-Horror ist tragisch eskaliert

Da Der Geist und die Dunkelheit in Kenia gedreht wurde, ist die Produktion aufgrund der erschwerten Bedingungen vor Ort aus dem Ruder gelaufen. Regisseur Stephen Hopkins sprach im Interview später über tragische Details, zu denen auch Verstorbene zählen:

Wir hatten Schlangenbisse, Skorpionbisse, Zeckenstich-Fieber, Menschen, die von Blitzen getroffen wurden, Überschwemmungen, sintflutartige Regenfälle und Gewitter, Flusspferde, die Menschen durch das Wasser jagten, Autos, die ins Wasser geschwemmt wurden, und mehrere Todesfälle von Besatzungsmitgliedern, darunter zwei Ertrunkene....

Große Probleme löste auch der Zustand von Val Kilmer als großer Star des Horror-Thrillers aus:

Val kam unter den schlimmsten Bedingungen, die man sich vorstellen kann, zum Set. Er war völlig erschöpft von der Arbeit an Die Insel des Dr. Moreau; er hatte es mit der ungünstigen Publicity dieses Sets zu tun; er ließ sich scheiden; er hatte kaum Zeit, sich in diese Rolle einzuarbeiten, bevor wir anfingen; und er ist in fast jeder Szene dieses Films zu sehen. Aber ich habe mit ihm vier Monate lang sechs oder sieben Tage die Woche unter wirklich widrigen Bedingungen gearbeitet, und er hat es wirklich geschafft. Er hatte eine Leidenschaft für diesen Film.

Der Geist und die Dunkelheit läuft am 7. Juli um 22:25 Uhr auf 3sat. Dann könnt ihr euch selbst davon überzeugen, inwiefern die extremen Drehbedingungen im fertigen Film sichtbar sind.

