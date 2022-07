Heute im TV: In diesem Sci-Fi-Action-Feuerwerk dreht Gerard Butler richtig durch

Auf Sat. 1 könnt ihr heute Gamer schauen. In dem Sci-Fi-Film der Crank-Macher wird Gerard Butler in ein furioses Gaming-Actionfeuerwerk geschickt.

Mit Crank und Crank 2: High Voltage schuf das Regie-Duo Mark Neveldine und Brian Taylor komplett abgefahrene Action als wüstes Style-Feuerwerk. Jason Stathams Jagd nach dem nächsten Adrenalinstoß war eine Aneinanderreihung unglaublich exzessiver Szenen mit Kultpotenzial.

2009 veröffentlichten die beiden als nächstes den Sci-Fi-Film Gamer, der heute um 00 Uhr auf Sat. 1 läuft. In dem FSK 18-Actionfilm wird Gerard Butler in ein derbes FSK 18-Feuerwerk geschickt.

Schaut hier noch einen deutschen Trailer zu Gamer:

Gamer - Trailer (Deutsch) HD

Gamer ist wie eine abgedrehte Videospielverfilmung ohne Vorlage

In der futuristischen Handlung des Films hat der Entwickler Ken Castle (Michael C. Hall) ein Spiel entwickelt, in dem reale Sträflinge als Spielfigur-Avatare in Kriegsszenarien gesteuert werden und so um ihre Freilassung kämpfen. Der beste Avatar ist Kable (Gerard Butler), der von dem Teenager Simon (Logan Lerman) gesteuert wird und kurz vor der Freiheit steht. Da Castle Geheimnisse hat, die von Kable enthüllt werden könnten, setzt er alles daran, den Actionhelden sterben zu lassen.

Auch wenn Gamer nicht an den völlig wilden Stil der Crank-Filme rankommt, ist der Film trotzdem ein entfesseltes Action-Feuerwerk mit einem gnadenlos freidrehenden Gerard Butler. Dabei fühlt sich Gamer wie eine gelungene Videospielverfilmung an, die auf gar keiner Vorlage basiert. Dazu kommt Dexter-Star Michael C. Hall, der sich mit Hochgenuss in seine Bösewicht-Rolle stürzt und sogar eine grandiose Tanzeinlage zum Besten geben darf.

