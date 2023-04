Heute im TV: Katastrophaler DC-Flop, für den sich Megan Fox noch Jahre später geschämt hat

Die DC-Verfilmung Jonah Hex mit Megan Fox floppte an den Kinokassen katastrophal. Der Star konnte den Film selbst lange Zeit nicht ausstehen. Heute läuft er im TV.

Im TV: Megan Fox' DC-Flop war zu schlecht für ihre Kinder

Megan Fox kann viele ihrer früheren Rollen nicht leiden. Und dazu zählen nicht nur ihre Transformers-Auftritte.Heute läuft der Blockbuster mit Western-Setting im TV.

Jonah Hex basiert auf der gleichnamigen DC-Comicreihe. Im Film will der ehemalige Südstaaten-Soldat Hex (Josh Brolin) das Komplott eines früheren Kommandanten vereiteln und sich für dessen Mord an seiner Familie rächen. Fox spielt Hex' Geliebte Lilah.

Publikum und Kritik schmähte den Film (via Metacritic ), der sich nach Kinostart zu einem katastrophalen Flop entwickelte (via Box Office Mojo ). Fox schien die negative Einschätzung zu teilen. 2016 erklärte sie zu einigen zurückliegenden Rollen (via Entertainment Tonight, zitiert von Comicbook.com ):

Es wäre schön, mal [etwas Kinderfreundliches] zu machen. Denn Sachen wie Jennifer's Body - Jungs nach ihrem Geschmack werde ich [meinen Kindern] lange nicht zeigen können. Und Sachen wie Jonah Hex werde ich ihnen niemals zeigen. Niemand sollte diesen Film sehen.

Einige Jahre darauf bewertete sie den Film immerhin als "annehmbar", wie ein Gespräch mit der Washington Post zeigt. Das Interview suggeriert, dass sie den Film erst lange nach der Kino-Veröffentlichung zum ersten Mal sah.

Wann läuft Jonah Hex im TV?

Jonah Hex läuft am heutigen Donnerstag, den 6. April 2023, um 22.00 Uhr auf Tele 5. Wer da keine Zeit hat, kann den Film um 2.05 Uhr nachholen. Regie führte Jimmy Hayward (Horton hört ein Hu!).

