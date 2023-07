Heute im TV: Katastrophenfilm mit 156 Millionen Dollar Budget, der hochspannend ist und auf wahren Begebenheiten basiert

Mark Wahlberg spielt die Hauptrolle in einem der eindringlichsten Katastrophenfilme der letzten Jahre. Ihr könnt ihn heute im TV sehen. Wir erklären außerdem die wahren Hintergründe.

Im Jahr 2010 ereignete sich eine der verheerendsten ökologischen Katastrophen des laufenden Jahrhunderts. Im Golf von Mexiko explodierte die Bohrplattform Deepwater Horizon. Unmengen Öl waren ins Meer geflossen und mehrere Arbeiter gestorben. Nur sechs Jahre später verfilmte Peter Berg mit Mark Wahlberg in der Hauptrolle die Katastrophe unter dem Titel Deepwater Horizon. Heute läuft der Katastrophenfilm im TV.

Was ist die Handlung von Deepwater Horizon?

84 Kilometer südlich der Küste von Louisiana liegt die Bohrplattform Deepwater Horizon. Hier wird täglich Öl aus der Tiefe an die Oberfläche befördert. Mithilfe von Probebohrungen soll nun das Macondo-Ölfeld erschlossen werden. Doch dann kommt es zu einer Explosion und während die Männer auf der Bohrinsel um ihr Überleben kämpfen, entfaltet sich ein Unglück katastrophalen Ausmaßes.

Morbide Spannung: Was an Deepwater Horizon gelungen ist

Studiocanal Die Rauchsäule von Deepwater Horizon

Peter Berg wählt eine sehr persönliche und nahe Perspektive auf das Unglück. So bleiben die furchtbaren Abläufe auf der Plattform stets nachvollziehbar. Ihm gelang damit nicht nur eine emotionale Aufarbeitung für die menschlichen Opfer der Katastrophe. Der Film entwickelt eine aufgrund der zeitlichen Nähe zum Ereignis durchaus morbide Spannung.

Berg stand für seine aufwendige Nachstellung der Ereignisse ein üppiges Budget von 156 Millionen US-Dollar zur Verfügung, das der Film leider nicht wieder einspielen konnte . Zusammen mit Heimvideo-Einnahmen kamen nur ca. 138 Millionen wieder rein.



Was sind die wahren Hintergründe von Deepwater Horizon?

Ab dem 20. April 2010 flossen geschätzte 800 Millionen Liter Öl ins – dieser sogenannte Blowout gilt als schlimmste Öl-Katastrophe in der Geschichte der USA, wie der Spiegel schrieb. Zwei Explosionen hatten die Ereigniskette ausgelöst, die zu der Ölpest führte. Elf Arbeiter starben bei dem Ereignis. Insgesamt befanden sich während der Katastrophe 120 Menschen auf der Plattform.

Die von Mark Wahlberg gespielte Hauptfigur Mike Williams überlebte und stand dem Film als Berater zur Verfügung. Er kritisierte im Interview mit der Zeit , dass in der Berichterstattung um die Naturkatastrophe niemand über die menschlichen Opfer sprach. Der Film änderte schließlich den Fokus und konzentrierte sich mehr auf die Arbeiter.

Hier könnt ihr die wahren Hintergründe von Deepwater Horizon ausführlicher nachlesen

Wann und wo läuft Deepwater Horizon im TV?

ProSieben zeigt Deepwater Horizon am Sonntag um 22:25 Uhr im TV. Die Wiederholung folgt in der Nacht darauf um 2:30 Uhr. Einschalten lohnt sich, denn der Film ist nicht in einer Flatrate bei einem Streaming-Anbieter enthalten.

