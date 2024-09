Heute im TV: Knapp 4 Stunden Action-Marathon, der direkt mit einem modernen Thriller-Klassiker startet

Liam Neeson geht für seine Familie über Leichen. Das beweist er heute im TV, in gleich zwei hochspannenden Action-Thrillern, in denen er einen eiskalten Killer mit viel väterlicher Liebe mimt.

Heute gibt es gleich zwei Action-Filme mit Liam Neeson im TV. Der Ire ist in seiner Paraderolle als einsamer Wolf mit großem Herz zu sehen. Den Startschuss gibt der hoch spannende Thriller 96 Hours und im Anschluss folgt Run All Night. Hier stellt Neeson seine Vaterqualitäten erneut unter Beweis, diesmal als Mafia-Auftragskiller.



Spannung bis zur letzten Minute: 96 Hours im TV

Der Action-Marathon startet mit einem spannenden Thriller, der wohl der Albtraum eines jeden Vaters ist. Nur widerwillig lässt Bryan Mills (Neeson) seine 17-jährige Tochter mit einer Freundin nach Paris reisen. Schon bald erweist sich seine Sorge als berechtigt, denn die beiden jungen Frauen werden entführt und Bryan bleiben nur 96 Stunden, um seine Tochter zu finden, bevor die Frauenhändler sie in ihrem weit verzweigten Netz für immer verschwinden lassen.

Der Thriller bietet adrenalingeladene Spannung bis zum Schluss. Die kurzweiligen Verfolgungsjagden und rasanten Kampfszenen, in denen Neeson einen nach dem anderen niedermetzelt, sorgen für richtig gute Unterhaltung. Denn der Agent hat ganz besondere Fähigkeiten, wie er in einem berüchtigten Satz, am Anfang des Films sagt. Die Szene war dem Schauspieler überaus peinlich, doch zum Glück setzte sich Regisseur Pierre Morel durch und beharrte auf den Dialog.

In Run All Night muss Liam Neeson seinen Sohn vor der Mafia retten

Auch im Anschluss muss Neeson seinen Sprössling retten. In Run all Night spielt er den Mafia-Auftragskiller Jimmy Conlon, dessen Sohn Mike (Joel Kinnaman) Zeuge eines Mordes wird und auf der Abschussliste des Gangsterboss Shawn Maguire (Ed Harris) landet. Da hilft auch die einstige enge Freundschaft zwischen Conlon und Maguire nicht. Vater und Sohn sind nun gezwungen, quer durch New York zu fliehen, wo sie es mit korrupten Cops und irischen Gangstern zu tun bekommen.

Die Moviepilot-Community bewertet Run All Night mit guten 6,5 Punkten. Damit reicht er zwar nicht an die starke 7,8-Wertung von 96 Hours heran, sorgt aber immer noch für spannende Action mit sorgfältig ausgearbeiteten Charakteren, die eine Geschichte über Rache und Reue erzählen, wie es auf Rotten Tomatoes heißt.

Wann laufen 96 Hours und Run All Night mit Liam Neeson im TV?

RTL II zeigt den Action-Marathon am heutigen Sonntag, den 29. September. Den Start macht 96 Hours um 20:15 Uhr und im Anschluss läuft Run All Night um 22:00 Uhr. Auch die Wiederholung gibt es im Doppelpack in der Nacht auf den 30. September um 02:20 Uhr und 03:55 Uhr.

Wer die Filme im TV verpasst, kann 96 Hours unter anderem bei Disney+ im Abo streamen und Run All Night gibt es bei Amazon Prime Video zum Kaufen oder Leihen.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf oder Abschluss eines Abos über diese Links erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.