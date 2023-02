Thor-Star Natalie Portman durfte nicht neben Leonardo DiCaprio spielen – weil ihre Szene total gruselig wirkte

Natalie Portman hat schon in der Thor-Reihe und Star Wars brilliert. Zu Beginn ihrer Karriere verlor sie aber eine Hauptrolle, weil sie Leonardo DiCaprio alt aussehen ließ.

Oscar-Preisträgerin Natalie Portman hat in ihrer Karriere viele große Rollen gespielt, unter anderem in Star Wars: Episode I - Die dunkle Bedrohung oder zuletzt in Thor 4: Love and Thunder. Zu Beginn ihrer Karriere ging ihr als 14-Jährige allerdings die Hauptrolle in William Shakespeares Romeo + Julia durch die Lappen. Der Altersunterschied zwischen ihr und dem 21-jährigen Leonardo DiCaprio machte die Szene nämlich sehr unangenehm.

Thor-Star Natalie Portman und Leonardo DiCaprio waren nicht das ideale Liebespaar

"[Die Produzenten von 20th Century Fox] meinten, es sehe aus, als ob Leonardo DiCaprio mich belästigt, wenn wir uns küssen", erklärte sie 1996 der New York Times . Die Julia zu DiCaprios Romeo in Baz Luhrmanns (Moulin Rouge) Neuauflage des klassischen Stoffes ging schließlich an Claire Danes.

Schaut euch hier den englischen Trailer zu Romeo + Juliet an:

Romeo und Julia - Trailer (Englisch)

Abgesehen vom optischen Eindruck wird auch die Besetzung einer 14-jährigen Darstellerin als Liebhaberin einer Rolle, die von einem 21-Jährigen verkörpert wird, vielen fragwürdig erscheinen.

Es ist allerdings längst nicht die einzige Rolle der jungen Portman, in der Kritiker:innen die Sexualisierung einer minderjährigen Teenagerin sahen. Eine ähnliche Problematik besitzt für manche Zuschauer beispielsweise ihr Durchbruch in Léon - Der Profi. Im selben Zeitraum von Romeo + Juliet wurde ihr zudem angeboten, die weibliche Hauptfigur in Adrian Lynes Lolita zu spielen.

Für episches Heimkino: Das ist einer der besten Ultrakurzdistanz-Beamer *

Die 10 größten Streaming-Filme 2023 bei Netflix, Amazon & Co.

In dieser Ausgabe unseres Moviepilot-Podcasts Streamgestöber schauen wir uns die großen Filme an, die dieses Jahr exklusiv bei Netflix, Amazon, Disney+ und Apple TV+ erscheinen. Herausgekommen ist eine Liste mit zehn besonderen Empfehlungen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Vom Sci-Fi-Epos bis zum potentiellen Oscar-Kandidaten ist alles dabei. Beeindruckend sind vor allem die versammelten Talente. 2023 erwarten uns im Streaming-Bereich neue Filme von Martin Scorsese, David Fincher und Zack Snyder, während vor der Kamera Gal Gadot, Leonardo DiCaprio, Henry Cavill und Chris Hemsworth zu sehen sind.



*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.