Heute im TV: Kurt Russell und Halle Berry in vergessenem 90er-Action-Thriller mit unglaublich hohem Unterhaltungsfaktor

Das Action-Kino der 1990er Jahre besticht oftmals mit einem ganz besonderen Flair und hat so einige Glanzstücke hervorgebracht. So wie unseren heutigen TV-Tipp.

Nachdem Stirb langsam 1988 einen bahnbrechenden Erfolg feierte, löste das in den Folgejahren eine Welle von Nachahmern aus. Zahlreiche Stars channelten ihren inneren Bruce Willis, um ihren ganz eigenen Allein-gegen-Terroristen-Hit zu landen, seien es Wesley Snipes in Passagier 57, Jean-Claude Van Damme in Sudden Death oder Harrison Ford in Air Force One.

Auch Einsame Entscheidung aus dem Jahr 1996 bedient sich diesem Schema, grenzt sich aber dank eines kleinen Kniffs angenehm von den erwähnten Subgenre-Vertretern ab. Denn Hauptdarsteller Kurt Russell gibt hier nicht den hartgesottenen Einzelkämpfer, sondern nutzt die Hilfe eines kompetenten Teams, um den bösen Buben das Handwerk zu legen.

Action-Klassiker Einsame Entscheidung im TV: Darum geht's im Film

Unter der Leitung von Nagi Hassan (David Suchet) haben arabische Terroristen eine Boeing 747 in ihre Gewalt gebracht, um die Freilassung ihres Anführers zu erpressen. Die US-Regierung beauftragt daraufhin die militärische Spezialeinheit des mürrischen Lt. Colonel Austin Travis (Steven Seagal). Diese will mithilfe einer spektakulären Rettungsaktion unbemerkt in das Flugzeug gelangen und die Extremisten der Reihe nach ausschalten.

Eher unfreiwillig begleitet der Geheimdienstanalyst Dr. David Grant (Kurt Russell) den Einsatz. Der clevere Anti-Terror-Experte vermutet eine geheime Nervengasbombe an Bord und demzufolge einen noch viel grausameren Plan der Entführer. Kann eventuell die Flugbegleiterin Jean (Halle Berry) dabei helfen, einen verheerenden Anschlag zu verhindern?

Kurt Russell als untypischer Action-Held gegen Terroristen

Regisseur Stuart Baird, sonst eher als Cutter bekannt, legte mit Einsame Entscheidung ein überaus gelungenes Regiedebüt vor. Auch wenn er Jahre später einer inkompetenten Inszenierung von Star Trek: Nemesis beschuldigt wurde, bewies er hier sein exzellentes Gespür für äußerst spannendes und unterhaltsames Action-Kino.

So behandelte Baird die etwas abenteuerliche Story mit der perfekt temperierten Mischung aus Ernsthaftigkeit und Augenzwinkern. Dadurch entstand dieser unverwechselbare 90er-Jahre-Charme, der viele Genrefilme aus jenem Jahrzehnt ausmachte.

Als besonders erfrischend erweist sich Protagonist Dr. David Grant, der eben nicht der typische One-Liner-Action-Held ist, sondern ein im Außeneinsatz unerfahrener Akademiker, der im Teamwork mit der Spezialeinheit den Schlüssel zum Erfolg der Mission sieht. Kurt Russell verkörpert diesen über sich hinauswachsenden Kopfmenschen mit Bravour.

Aber auch die damals noch auf ihren Durchbruch wartende Halle Berry als Jean sowie der restliche Cast (u.a. John Leguizamo, Oliver Platt, Joe Morton) kann auf ganzer Linie überzeugen.

Wann läuft Einsame Entscheidung im TV?

Wenn ihr sehen wollt, wie sich Kurt Russell und Halle Berry gegen Terroristen zur Wehr setzen, solltet ihr heute Abend am 21. Oktober 2024 Kabel Eins einschalten. Der Sender zeigt Einsame Entscheidung um 23.00 Uhr und die Wiederholung ein paar Stunden später um 03.45 Uhr. Für alle WOW-Abonnent:innen steht der Actionfilm derzeit außerdem in der Streaming-Flatrate zur Verfügung.