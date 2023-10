Heute erstmals im TV: Richtig abgedrehter Superhelden-Film, bei dem der Gollum-Star aus Herr der Ringe Regie geführt hat

Am Sonntagabend strahlt ProSieben die Free-TV-Premiere einer irrwitzigen Superhelden-Fortsetzung mit Tom Hardy aus. Hinter der Kamera war der Gollum-Darsteller für das Effekt-Spektakel verantwortlich.

Als der erste Venom-Film mit Tom Hardy 2018 ins Kino kam, entwickelte sich der (Anti-)Superhelden-Film zum Box-Office-Kracher. Fast 900 Millionen Dollar spielte der Marvel-Spaß weltweit ein. Eine Fortsetzung war dadurch schnell beschlossene Sache.

Am Sonntag strahlt ProSieben Venom: Let There Be Carnage als deutsche Free-TV-Premiere aus. Für das noch abgedrehtere Effekt-Spektakel saß mit Gollum-Ikone Andy Serkis ein wahrer Spezialist auf dem Regiestuhl.

Schräger Marvel-Spaß im TV: Darum geht es in Venom 2 mit Tom Hardy

Im Venom-Sequel muss Eddie Brock (Tom Hardy) mit dem Alien-Symbionten Venom den Kampf gegen den neuen Bösewicht Cletus Kasady (Woody Harrelson) aka Carnage aufnehmen. Dabei entpuppt sich das Sequel als überzogenes Trash-Spektakel, das von der herrlich durchgeknallten Dynamik zwischen Eddie und Venom lebt.

Da Herr der Ringe-Star Andy Serkis mit seiner jahrelangen Motion-Capture-Erfahrung bei Venom 2 Regie führte, wirkt das Gaga-Erlebnis noch genüsslich abgedrehter als der Vorgänger.

Nach Venom 2 hat Venom 3 schon einen Kinostart

Die bisherige Venom-Drehbuchautorin Kelly Marcel wechselte für den kommenden Teil der Antihelden-Reihe zum ersten Mal auf den Regiestuhl. Venom 3 soll am 11. Juli 2024 ins Kino kommen. Durch den aktuellen Hollywood-Streik bleibt abzuwarten, ob der Termin eingehalten werden kann.



Wann läuft Venom 2 im TV?

ProSieben strahlt die Marvel-Fortsetzung am 29. Oktober 2023 um 20:15 Uhr aus. Alternativ könnt ihr Venom: Let There Be Carnage zurzeit bei Netflix im Abo streamen.

Podcast: Die 5 spannendsten Filme im Oktober bei Netflix, Amazon und Co.

