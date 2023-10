Heute im TV: Legendärer Sci-Fi-Kult, der sich aus Star Wars und Mad Max die besten Ideen zusammenklaut

Heute läuft ein Sci-Fi-Kultfilm im TV, der in seiner einzigartig skurrilen Story viele Ideen aus Star Wars und Mad Max zusammenwirft. Vor der Kamera sorgen einige große Stars für Überraschung.

Was kommt heraus, wenn Star Wars mit Mad Max kollidiert? Jediritter auf Wüstenbuggies? Darth Vader als grobschlächtiger Gladiator? Vermutlich eher so etwas wie Krieg der Eispiraten, der beide Franchises mit viel Humor in 1000 skurrilen Szenen durch den Kakao zieht. Heute läuft er im TV.

Im TV: Eine Sci-Fi-Parodie, die sich über Star Wars und Mad Max lustig macht

Im Universum von Krieg der Eispiraten ist Wasser und Eis eine Rarität, die Freibeuter wie Jason (Robert Urich) gerne in die Finger bekommen. Als er bei einem Überfall kurzerhand Prinzessin Karina (Mary Crosby) kidnappen will, bekommt er es allerdings mit den skrupellosen Templern zu tun, die ihn und seinen Kameraden Roscoe (Michael D. Roberts) sogleich kastrieren (!) wollen.

Schaut euch hier den Trailer zu Krieg der Eispiraten an:

The Ice Pirates - Trailer (Englisch)

Krieg der Eispiraten bekam zwar nur lauwarme Kritiken (via Metacritic ), hat sich seit seiner Veröffentlichung aber eine kleine Fan-Community erarbeitet. Das könnte auch daran liegen, dass vor der Kamera sowohl Hollywood-Veteranen wie spätere Stars zusammenkommen. Zu sehen sind unter anderem Ron Perlman (Die Stadt der verlorenen Kinder), Anjelica Huston (Die Royal Tenenbaums) oder John Carradine (Früchte des Zorns).

Wann läuft Krieg der Eispiraten im TV?

Krieg der Eispiraten läuft am heutigen Sonntag, den 29. Oktober 2023, um 20.15 Uhr auf Tele 5. Wer da keine Zeit hat, kann den Film um 4.20 Uhr nachholen. Co-Autor des Drehbuchs war Stanford Sherman (Krull).

Podcast: Die 5 spannendsten Filme im Oktober bei Netflix, Amazon und Co.

Noch keine Idee, welchen Film ihr heute Abend schauen sollt? Wir stellen euch die vielversprechendsten Streaming-Filme im Oktober vor:

Ob bei Netflix, Amazon, Paramount+ oder Disney+: Die Eigenproduktionen der Streaming-Filme lassen sich diesen Monat sehen. Im Horror-Herbst ist viel gruselige Unterhaltung dabei, aber auch etwas Sci-Fi und ein hochgelobter Thriller.

