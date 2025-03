Heute im TV: Maximal unterhaltsames Fantasy-Spektakel, das mit Action, Horror & Witz begeistert

John Carpenters abgefahrener Genre-Trip Big Trouble in Little China läuft am Donnerstag im TV. Der Mix aus Fantasy, Action, Horror und Komödie macht immer noch unglaublich viel Spaß.

Wer Martial-Arts-Prügeleien, kernige Sprüche, schwarze Magie, Geister und Dämonen in einem Film sehen will, kommt nicht an Big Trouble in Little China vorbei. Der wilde Genre-Mix von Regisseur John Carpenter ist in den 80ern damals gefloppt und wurde erst später zum Kultfilm. Wir können euch den abgefahrenen Spaß, der am Donnerstagabend im TV läuft, nur ans Herz legen.



TV-Tipp: Big Trouble in Little China ist eine irrwitzige Achterbahnfahrt durch Mythen und Genres

In John Carpenters Film spielt Kurt Russell den LKW-Fahrer Jack Burton als typischen 80er-Actionhelden. Als Jacks Lastwagen geklaut wird, schließt er sich in Chinatown mit der Reporterin Gracie Law (Kim Cattrall) und seinem Freund Wang (Dennis Dun) zusammen, der auf der Suche nach seiner entführten Verlobten ist. Hinter beiden Verbrechen steckt der mysteriöse Millionär Lo Pan, der gleichzeitig übernatürliche Mächte ins Spiel bringt.

Die Suche nach der entführten Verlobten entwickelt sich schnell zu einem abgefahrenen Trip, bei dem Martial-Arts-Kämpfe mit blauen Lichtblitzen und jahrtausende alte schwarze Magie nur ein Teil der irrwitzigen Genre-Achterbahnfahrt sind, die irgendwann auch noch bizarre Monster auspackt.

Gerade heutzutage ist der Trash-Faktor von Big Trouble in Little China nochmal gestiegen. John Carpenters Film wirft aber dermaßen turbulent mit Versatzstücken des asiatischen Kinos, flotter Action, absurden Effekten und verrückten Überraschungen am laufenden Band um sich, dass der herrlich überdrehte Spaß von Big Trouble in Little China immer noch großartig funktioniert.

Carpenter, der Klassiker wie Assault - Anschlag bei Nacht, Das Ding aus einer anderen Welt und Halloween - Die Nacht des Grauens geschaffen hat, veredelt das Spektakel aus Fantasy, Action, Horror und Komödie außerdem mit einem tollen Synthie-Soundtrack. Der macht Big Trouble in Little China zusammen mit den knallig-überzogenen Bildern zu einem atmosphärischen Fest.

Wann läuft Big Trouble in Little China im TV?

Tele 5 strahlt den John Carpenter-Kracher am 20. März 2025 um 20:15 Uhr aus. Mit Werbung läuft der Film bis 22:20 Uhr. Alternativ könnt ihr Big Trouble in Little China auch jederzeit bei Disney+ im Abo streamen.



Dieser Artikel ist in ähnlicher Form erstmals im Mai 2021 auf Moviepilot erschienen.