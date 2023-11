Heute im TV: Niemand weiß, dass Chris Hemsworth in diesem krassen Thriller mitspielt

Chris Hemsworth hatte ein Schauspiel-Leben, bevor er für Marvel zum Donnergott Thor wurde. Heute läuft einer seiner frühsten (und mörderischsten) Auftritte im Fernsehen.

Bei Tele5 wird am Samstag A Perfect Getaway - Es gibt kein Entkommen gezeigt. Der Thriller aus dem Jahr 2009 reist nach Hawaii, doch die malerische Urlaubsidylle trügt, denn dem Wanderurlaub eines frisch verheirateten Paares schließt sich ein Mörder an. Von dem Film habt ihr vielleicht schon mal gehört, aber hättet ihr gewusst, dass darin Thor-Darsteller Chris Hemsworth einen seiner ersten großen Kino-Auftritte hatte?

Im TV: Worum geht es in A Perfect Getaway mit Chris Hemsworth?

In A Perfect Getaway von David Twohy (Riddick) wird ein Traumurlaub zum Überlebenskampf: Cliff (Steve Zahn) und Cydney (Milla Jovovich) sind frisch verheiratet und verbringen ihre Flitterwochen auf Hawaii. Zu Fuß wollen sie sich die paradiesische Landschaft der Tropen-Inseln erschließen und die schönsten versteckten Strände entdecken. Als sie unterwegs dem Pärchen Kale (Chris Hemsworth) und Cleo (Marley Shelton) begegnen und auch das Tramper-Paar Nick (Timothy Olyphant) und Gina (Kiele Sanchez) sich ihnen anschließt, sind sie plötzlich eine richtige Wander-Gruppe.



Universum Film A Perfect Getaway: Chris Hemsworth will mitfahren

Zwischen wunderschönen Wasserfällen und Bergflanken erfahren die neu Verheirateten allerdings auch, dass in der Nähe vor Kurzem ein Paar brutal ermordet wurde. Ihre Angst steigt, als sie Kales ominöse Tattoos genauer inspizieren und erfahren, dass Nick früher Elitesoldat war. Befindet sich unter ihren neuen Bekannten etwa der Killer, der für die vorigen Morde verantwortlich ist? Als sie nur knapp dem Tod entkommen, müssen sie mitten im Dschungel plötzlich das Heil in der Flucht suchen.

A Perfect Getaway zeigt Chris Hemsworth am Anfang seiner Schauspiel-Karriere

Im australischen Fernsehen war Chris Hemsworth schon seit 2002 in kleineren Episoden-Rollen sowie mehrere Jahre in der Soap Home and Away zu sehen. Seinen ersten richtigen Film-Auftritt hatte er allerdings erst 2009 in J.J. Abrams Star Trek-Reboot als Vater von James T. Kirk. Im selben Jahr erschien außerdem nur vier Monate später sein zweiter Kinofilm, A Perfect Getaway, worin er eine deutlich größere Rolle als in dem Sci-Fi-Blockbuster spielte. Zwei Jahre, 2011, später eroberte er dann das erste Mal als Thor die große Leinwand.

TV oder Stream: So könnt ihr A Perfect Getaway sehen

A Perfect Getaway läuft am 4. November 2023 um 22:25 Uhr bei Tele5. Wenn ihr die Fernseh-Ausstrahlung verpasst habt, zu der es leider keine Wiederholung gibt, könnt ihr den Thriller im Stream leihen oder kaufen: zum Beispiel bei Amazon *.



