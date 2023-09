Heute im TV: Quentin Tarantino lobt diesen Action-Kracher mit Chris Evans und Negan-Star Jeffrey Dean Morgan als "dummen Spaß"

Auf Tele5 läuft am Donnerstag ein Action-Film mit Stars wie Chris Evans, Jeffrey Dean Morgan und Zoe Saldana, der von Tarantino höchstpersönlich empfohlen wurde.

In The Losers bilden Chris Evans (Captain America: The First Avenger), Idris Elba (Luther), Zoe Saldana (Avatar - Aufbruch nach Pandora) und Jeffrey Dean Morgan (The Walking Dead) eine Spezialeinheit, die Rache ausüben will. Das Resultat, das am Donnerstag von Tele5 ausgestrahlt wird, wurde von Kult-Regisseur Quentin Tarantino empfohlen.

Darum geht es im Tarantino-Tipp The Losers

In der Handlung des Films von Regisseur Sylvain White muss die Einheit rund um Jensen (Evans) und Roque (Elba) mitansehen, wie Geheimdienstchef Max (Jason Patric) unschuldige Kinder umbringt. Ihr Anführer Clay (Morgan) schickt die Truppe deshalb auf eine gnadenlose Rache-Mission.

Dabei entpuppt sich The Losers neben der Story durch witzige Dialoge und viel Tempo als kurzweilige Action-Unterhaltung, die auch von Tarantino ihren Segen bekommen hat. Als er in einem Video von 2010 nach seiner Meinung zu Filmen gefragt wird, die er kürzlich mochte, sagte er unter anderem: "The Losers ist ein großer Spaß. Dummer Spaß, sicher. Aber dennoch ein Spaß."

Wann läuft The Losers im TV?

Das Action-Spektakel läuft am 14. September 2023 um 20:15 Uhr auf Tele5. Alternativ streamt The Losers gerade auch im Netflix-Abo.

Podcast: Warum ist deutsches TV so langweilig?

70 Mal CSI pro Woche und Germany’s Next Topmodel zur Primetime: Das deutsche Free-TV ist am Tiefpunkt und trotzdem nicht totzukriegen. Warum das so ist, diskutieren wir im Moviepilot-Podcast Streamgestöber:

Wir erklären, warum sich das deutsche Fernsehen schon vor Netflix & Co. in einer Abwärtsspirale von Billig-TV und Ideenlosigkeit befand und warum trotzdem noch so viele einschalten. Während sich Andrea zur TV-Henkerin aufschwingt, verteidigt TV-Anwalt Hendrik das Fernsehen mit Leidenschaft.

