Heute im TV: Richtig düsterer Sci-Fi-Kriegsfilm mit krassem Cliffhanger, der in einer Woche aufgelöst wird

Das heutige TV-Programm wartet mit einer extrem düsteren Mischung aus Dystopie und Kriegsfilm auf. Es ist der Anfang vom Ende einer der erfolgreichsten Sci-Fi-Reihen.

Bereits der erste Teil der Tribute von Panem-Reihe wartete mit einer äußerst grimmigen Prämisse auf: 24 Jugendliche aus den zwölf Distrikten des diktatorischen Staates Panem müssen bei den alljährlichen Hungerspielen in einem Kampf auf Leben und Tod gegeneinander antreten – live übertragen als großes Event.

In Die Tribute von Panem – Catching Fire wiederholte sich der grausame Überlebenskampf in einer Arena voller neuer Gefahren. Spätestens im Zuge von Die Tribute von Panem – Mockingjay Teil 1, der heute Abend im Fernsehen läuft, verwandelt sich die Science-Fiction-Reihe in einen dystopischen Kriegsfilm und Fiebertraum.

TV-Tipp: Die Tribute von Panem – Mockingjay Teil 1 balanciert zwischen Science-Fiction und Kriegsfilm

Die Geschichte von Mockingjay Teil 1 schließt unmittelbar an das Ende des Vorgängers an. Kaum ist Katniss Everdeen (Jennifer Lawrence) ein zweites Mal dem unfassbaren Grauen der Hungerspiele entkommen, soll sie zur Galionsfigur der Revolution werden, die sich gegen die Unterdrückung durch das skrupellose Kapitol stellt.

Hier könnt ihr den Trailer zu Mockingjay Teil 1 schauen:

Die Tribute von Panem - Mockingjay Teil 1 - Finaler Trailer (Deutsch) HD

Fortan findet sich Katniss zwischen den zwei mächtigen Strippenzieher:innen in Panem wieder. Präsident Snow (Donald Sutherland) lenkt die Geschicke des Kapitols und frisst sich mit seinen Worten in Katniss' Albträume. Präsidentin Coin (Julianne Moore) führt die Revolution an – jedoch mit äußerst fragwürdigen Motiven und Methoden.

Coin instrumentalisiert Katniss als Propagandawerkzeug. Die unwahrscheinliche Heldin soll die Anhänger:innen der Revolution inspirieren und in den Krieg führen. Katniss selbst kämpft mit den traumatischen Erlebnissen der Hungerspiele. Nicht zuletzt befindet sich ihr Verbündeter, Peter Mellark (Josh Hutcherson), in der Hand des Kapitols.

Mockingjay Teil 1 ist der mit Abstand hoffnungsloseste Teil der Reihe. Die meiste Zeit verbringen wir in spärlich beleuchteten Bunkeranlagen oder bewegen uns durch Ruinen von Kriegsschauplätzen. Unbequeme politische Fragen sind der treibende Motor der Geschichte, während sich die Figuren von sich selbst entfremden.

Am Ende des Films steht ein Cliffhanger, der so abgründig ist, dass man sich fragt, wie er überhaupt seinen Weg in einen Mainstream-Blockbuster finden konnte. Mockingjay Teil 1 reißt nicht nur Katniss, sondern auch uns als Zuschauende in den letzten Sekunden den Boden unter den Füßen weg und lässt einen einfach nur zittern.

Wann läuft Die Tribute von Panem – Mockingjay Teil 1 im TV?

Die Tribute von Panem – Mockingjay Teil 1 läuft heute Abend am 2. Juli 2024 um 20:15 Uhr auf Kabel Eins. Mit Werbung geht die Ausstrahlung bis 22:40 Uhr. Die Wiederholung folgt um 00:35 Uhr und die Ausstrahlung der Fortsetzung steht auch schon fest: Die Tribute von Panem – Mockingjay Teil 2 läuft genau in einer Woche bei Kabel Eins.

Wenn ihr nicht so lange auf die Auflösung des Cliffhangers warten wollt, könnt ihr die Filme jederzeit streamen. Amazon Prime Video und Co. bieten die Tribute von Panem-Reihe mit diversen Kauf- und Leihoptionen an. Darüber hinaus sind die Filme hierzulande auf DVD, Blu-ray und 4K-Disc erschienen – einzeln und als Boxset.

