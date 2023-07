Heute im TV: Richtig dummer Monster-Horror mit riesiger Star-Besetzung, der 4 (!) Fortsetzungen erhalten hat und das ist noch nicht das Ende

Heute läuft ein legendärer Monster-Trash im TV, der richtig viel Spaß macht. Der prominent besetzte Horror erschuf ein überraschend großes Universum und soll neu aufgelegt werden.

Der Trash-Faktor von Anaconda gärte in den letzten 26 Jahren zu einem fast schon liebevollen Kult-Faktor. Anaconda läuft regelmäßig im deutschen Fernsehen und heute ist es mal wieder so weit. Was viele nicht wissen: Der legendäre Monster-Trash zog mehrere Fortsetzungen nach sich und soll sogar ein Reboot erhalten.

Worum geht es in Anaconda?

Das illustre Ensemble des immerhin 45 Millionen US-Dollar teuren Trash-Festes besteht aus großen Namen wie Jennifer Lopez, Jon Voight, Owen Wilson, Eric Stoltz und Danny Trejo.



Die Handlung dreht sich um ein Filmteam, das im Amazonas einen angeblich ausgestorbenen Ureinwohner-Stamm finden soll. Angeführt wird das Team von Terri Flores (Lopez). Dann kommt der Jäger Paul Sarone (Voight) den Filmschaffenden in die Quere. Sarone kapert das Boot und führt die Crew in die Tiefe des Dschungels. Er hat es auf die gefährlichste Würgeschlange des Planeten abgesehen, sich damit jedoch gewaltig überschätzt. Es folgt ein Überlebenskampf, denn die Anaconda lässt sich nicht so einfach einfangen.

Es gibt insgesamt 5 Anaconda-Filme und ein weiterer soll in Planung sein

Anaconda spielte allein im Kino respektable 136 Millionen US-Dollar ein, berichtet Box Office Mojo . Es gab also durchaus Potenzial für Fortsetzungen. Und die kamen, wenn auch mit etwas Verzögerung und deutlich geringerem Produktionsbudget:

Seit 2020 befindet sich bei Sony zudem ein Reboot der Monster-Reihe in Entwicklung. Vor ein paar Monaten wurde mit Tom Gormican (Massive Talent) ein Regisseur gefunden . Vorbild des Reboots soll der erste Anaconda-Film aus dem Jahr 1997 sein.

Wann und wo läuft Anaconda im TV?

ZDFNeo zeigt Anaconda am Samstag um 22 Uhr. Die Wiederholung folgt um 2:30 Uhr in der Nacht. Einschalten lohnt sich, denn in einer Flatrate bei einem deutschen Streaming-Sender ist der Monster-Film leider nicht enthalten.

