Heute im TV: Richtig ekliger Horror-Film, bei dem alle vergessen haben, dass Scarlett Johansson mitspielt

Scarlett Johnasson ist einer der größten Stars in Hollywood. Woran sich aber kaum noch jemand erinnert, ist ihr Auftritt in einer der absurdesten Horrorkomödien der 2000er Jahre.

Als Black Widow war Scarlett Johansson in den vergangenen Jahren im Marvel-Universum unterwegs. Darüber hinaus hat sie viele starke Filme angeführt, etwa die Anime-Adaption Ghost in the Shell oder den unbehaglichen Sci-Fi-Horror Under the Skin. Unser heutiger TV-Tipp führt uns noch ein paar Jahre weiter in ihrer Filmographie zurück.

Bevor Johansson zum weltbekannten Hollywood-Star wurde, spielte sie u.a. in der fiesen Horrorkomödie Arac Attack – Angriff der achtbeinigen Monster mit, die 2002 ins Kino kam. Die von verkörperte Ashley Parker gehört inzwischen zu ihren vergessenen Rollen. Heute Abend könnt ihr im Fernsehen eure Erinnerung auffrischen.

Horrorkomödie mit Scarlett Johansson: In Arac Attack terrorisieren mutierte Riesenspinnen eine Wüstenstadt

Arac Attack entführt in Wüstenstadt Prosperity, die sich im Südwesten der USA befindet und ihre besten Zeiten längst hinter sich hat. Früher wurde hier Minenbau im großen Stil betrieben. Doch inzwischen ist der Stollen erschöpft und dient nur noch als Deponie für giftige Chemikalien, die abseits der öffentlichen Wahrnehmung entsorgt werden.

Hier könnt ihr den Trailer zu Arac Attack schauen:

Arac Attack - Trailer (Deutsch)

Kein Wunder, dass niemand der Bewohner:innen mitbekommen hat, dass in den verlassenen Minen eine Herde mutierter Riesenspinnen herangewachsen ist. Unzählige Albtraumkreaturen krabbeln in der Finsternis – und schon bald auch bei Tageslicht durch die Straßen von Prosperity. Es wird eklig, sehr eklig sogar, aber auch lustig.

Wer unter Arachnophobie leidet, sollte bei Arac Attack Vorsicht walten lassen. Mit seinen riesigen Spinnen-Monstern triggert der Film definitiv eure Angst vor Spinnen. Gleichzeitig setzt Regisseur Ellory Elkayem (They Nest) die Horrorkomödie dermaßen übertrieben in Szene, dass man sich bei vielen Szenen auch schlapp lachen kann.

Wann läuft Arac Attack mit Scarlett Johansson im TV?

Arac Attack läuft heute Abend, am 4. August 2023, um 20:15 Uhr auf Tele 5. Da der Film in Deutschland ab 12 Jahren freigegeben ist, kann er ungekürzt zur Primetime ausgestrahlt werden. Die Wiederholung folgt am Sonntag um 18:25 Uhr. Wenn ihr Arac Attack lieber ohne Werbung schauen wollt, könnt ihr das aktuell bei Amazon Prime tun.

