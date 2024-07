Heute im TV: Richtig guter Action-Thriller mit Ryan Reynolds, der seinem Co-Star eine Platzwunde verpasst hat

Ryan Reynolds ist heute in einem rasanten Action-Thriller im TV zu sehen, dessen Dreh nicht ohne Verletzungen blieb. Gleich zweimal verpasste der Deadpool-Star seinem Kollegen ein blutiges Gesicht.

Nächste Woche startet der langersehnte Deadpool & Wolverine in den Kinos, doch schon heute könnt ihr einen anderen Action-Kracher mit Ryan Reynolds im TV sehen. In Safe House von Daniel Espinosa spielt er an der Seite von Oscarpreisträger Denzel Washington, dem er bei den Dreharbeiten gleich zwei Platzwunden verpasste.



Actionreiches Duo: Ryan Reynolds und Denzel Washington in Safe House im TV

Der junge CIA-Agent Matt Weston (Ryan Reynolds) hat sich eine spannendere Tätigkeit vorgestellt, als die Betreuung von Insassen des sogenannten Safe House. Hier sind Zeug:innen untergebracht, bevor sie vor Gericht aussagen. Auch der Kronzeuge und ehemalige CIA-Agent Tobin Frost (Denzel Washington) kommt ins Safe House, um ihn vor seiner Aussage zu schützen. Denn Frost hat nach einer steilen Karriere plötzlich die Seiten gewechselt.

Jetzt ist sein Leben in Gefahr, denn seine Auftraggeber wollen ihn in jedem Fall vom Reden abhalten und dringen ins Safe House ein. Nur knapp entkommen Frost und Weston den Tätern. Auf der Suche nach einer sicheren Zuflucht müssen sie sich wohl oder übel verbünden und bekommen jede Menge Action geboten.

Universal Pictures Denzel Washington und Ryan Reynolds in Safe House

Ryan Reynolds verpasste Co-Star gleich zwei Platzwunden

In der Netflix-Show My Next Guest Needs No Introduction with David Letterman stellte sich auch Ryan Reynolds den Fragen der Late Night-Legende. Als sie auf Safe House zu sprechen kamen, gestand Reynolds, dass er bei den Dreharbeiten versehentlich Denzel Washington verletzte und um seine Karriere fürchtete. In der Szene fahren die beiden im Auto und er wird von Washington von hinten gewürgt.

Wir haben das Auto wirklich mit Höchstgeschwindigkeit gefahren. Er und ich sind in diesem außer Kontrolle geratenen Auto – ich spürte, wie ich mit der Kante meines Kopfs sein Auge richtig hart getroffen habe.

Für Reynolds sei der Moment richtig schlimm gewesen, doch Washington reagierte lässig auf die Platzwunde und schlug vor, die Szene noch einmal zu drehen. Diesmal von der anderen Seite, damit man sein lädiertes Auge nicht sehe. Doch auch der zweite Versuch ging schief.

Wir haben es erneut gedreht – und dieses Mal habe ich sein anderes Auge erwischt. Für einen kurzen Moment, sah er aus wie Weihnachtsschmuck.

Der Einsatz hat sich immerhin gelohnt, denn Safe House ist ein rasanter Action-Thriller, der zwar nicht mit Originalität überzeugen kann, dafür aber mit einer packenden Verfolgungsjagd und seinem ausgezeichneten Cast.

Wann läuft der spannende Action-Thriller Safe House im TV?

Kabel eins zeigt Safe House am heutigen Mittwoch, den 17. Juli um 20:15 Uhr. Die Wiederholung läuft in der Nacht auf den 18. Juli um 00:20 Uhr. Unabhängig vom TV-Programm könnt ihr den Action-Thriller jederzeit bei Netflix streamen.