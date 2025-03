Heute im TV: Richtig guter Bruce Willis-Thriller, den man einfach immer wieder schauen kann

Am heutigen 70. Geburtstag von Action-Ikone Bruce Willis strahlt Kabel Eins einen seiner besten Thriller aus. Diesen TV-Tipp solltet ihr nicht verpassen.

Fast auf den Tag genau vor 20 Jahren startete hierzulande der Action-Thriller Hostage - Entführt in den Kinos. Der Film floppte an den Kassen, spielte er weltweit laut The Numbers doch gerade mal sein Budget wieder ein. Zu Unrecht, schließlich zeigt er Hauptdarsteller Bruce Willis schauspielerisch in absoluter Topform. Er macht allen Zuschauenden klar, warum der Ex-Hollywood-Star seit seinem krankheitsbedingten Karriereende schmerzlich vermisst wird.

Heute läuft der überraschend drastische Film am späten Abend im TV.

TV-Tipp mit Bruce Willis: Darum geht es im Thriller Hostage

Seit eine Geiselnahme einen schrecklichen Ausgang nahm, hat sich der damals verantwortliche LAPD-Verhandlungsexperte Jeff Talley (Willis) von seiner Profession zurückgezogen. Stattdessen ist er nun als Polizeichef in dem ruhigen Örtchen Bristo Camino tätig, wo er mit derartigen Verbrechen nichts mehr zu tun hat.

Das dachte er zumindest, denn eines Tages wird Talley doch wieder in eine brutale Geiselnahme involviert. Drei jugendliche Kleinkriminelle, darunter der psychopathische Mars (Ben Foster), brechen nämlich in die Villa des zwielichtigen Buchhalters Walter Smith (Kevin Pollak) ein, wo sie diesen mitsamt Familie in ihre Gewalt bringen.

Die Gangster, für die Smith sonst arbeitet, entführen wiederum Talleys Frau und Tochter, um diesen zu erpressen. Sie benötigen dringend wichtige Informationen des Buchhalters – und das um jeden Preis. Sollte Talley es also nicht schaffen, die Smiths aus den Fängen ihrer Geiselnehmer zu befreien, muss seine eigene Familie dran glauben. Ein Wettlauf mit der Zeit beginnt...

Hostage bietet Spannung bis zum Ende und einen gruseligen Fiesling

Wer vor dem Kinostart von Hostage der Meinung war, dass die Zeit der guten Bruce Willis-Filme mit Beginn der 2000er-Jahre endete, wurde schließlich eines Besseren belehrt. In dem Thriller präsentiert sich der Action-Star in seiner Paraderolle des fragilen Helden, der im Ernstfall seine Widerstandsfähigkeit und Cleverness unter Beweis stellt.

Ihm gegenüber steht der gewohnt großartige Ben Foster als sadistischer Einbrecher-Anführer Mars, der sich mit Inbrunst in seine verstörend-bedrohliche Rolle hineinwirft und es damit den Zuschauenden eiskalt den Rücken hinunterlaufen lässt.

Regisseur Florent Emilio Siri (Intimate Enemies) trug keine Samthandschuhe bei der Inszenierung seines Films, geht es in einigen Szenen doch unerwartet heftig zur Sache. Bei aller Brutalität vernachlässigt er aber nie die Spannung und verknüpft die beiden Handlungsstränge gekonnt, bis sie in einem furiosen Finale eskalieren.

Wann läuft Hostage mit Bruce Willis im TV?

Hostage läuft heute am 19. März um 23.40 Uhr auf Kabel Eins und wird dort ein paar Stunden später in der Nacht um 3.50 Uhr wiederholt.

Alternativ gibt es den Bruce Willis-Thriller aktuell in der Streaming-Flatrate von Joyn oder als Kauf- und Leihoption bei Amazon Prime Video und Co. zu sehen.