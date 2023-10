Heute im TV: Richtig guter deutscher Serienkiller-Thriller mit 60 Millionen Dollar Budget, der auf einem extrem erfolgreichen Buch basiert

Den vielleicht ungewöhnlichsten Serienkiller-Film, den das Genre je hervorbrachte, könnt ihr heute im Fernsehen mit erleben. Verfilmt wurde hier ein deutscher Erfolgsroman.

Mit Das Parfum - Die Geschichte eines Mörders verfilmte der deutsche Regisseur Tom Tykwer 2006 ein Buch *, das seit seinem Erscheinen im Jahr 1985 für viel Aufsehen gesorgt hatte: Patrick Süskinds Roman eines Serienkillers, der seine Opfer mit der Nase ausfindig machte, war nicht nur in Deutschland, sondern weltweit erfolgreich und verkaufte mehr als 20 Millionen Exemplare in fast 50 Sprachen. Entsprechend groß war auch die Film-Adaption, die heute um 22:30 Uhr bei RTL 2 im Fernsehen gezeigt wird.



Die Geruchs-Poesie eines Mörders im TV: Der Serienkiller-Thriller Das Perfum setzte neue Maßstäbe

Anders als in den USA werden im deutschen Filmgeschäft so gut wie nie zwei oder gar dreistellige Millionen-Summen ausgegeben. Dass der Film Das Parfum laut Boxoffice also ein Budget von 60 Millionen Dollar (damals etwas über 50 Millionen Euro) hatte, war außergewöhnlich. Es machte das Projekt zu seiner Zeit zum teuersten deutschen Film aller Zeiten, wie der Spiegel verkündete. Am Ende spielte der Serienmörder-Film international mit 135 Millionen Dollar mehr als das Doppelte seiner Ausgaben wieder ein. (Erst 2012 wurde Das Parfum von Cloud Atlas mit seinem 100-Millionen-Dollar-Bugdet überholt, der aber deutlich weniger einspielte.)

Constantin Film Das Parfum

Besetzt mit internationalen, aber auch deutschen Stars wie Karoline Herfurth, folgt Das Parfum Jean-Baptiste Grenouille (Ben Whishaw) von seiner Geburt bis zum Tod. Der zum Serienkiller reifende Mann hat eine besondere Begabung: die feinste Nase der Welt. Er erlernt das Parfum-Handwerk und verfolgt mit immer neuen Techniken (und Morden) sein Ziel, den ultimativen Geruch zu erschaffen – pure olfaktorische Schönheit.



Wer an Serienkiller-Thriller denkt, hat als Erstes vermutlich dunkle Großstadt-Gassen und verzweifelte Polizei-Ermittlungen im Kopf. Die im 18. Jahrhundert angesiedelte Geschichte von Das Parfum geht unkonventionellere Wege. Hier begleitet das Publikum einen Mörder bei seinem fast schon poetischen Streben nach geruchlicher Erfüllung, schreckt aber auch vor dem Zeigen seiner düsteren Taten nicht zurück. Schönheit und Hässlichkeit des Gerochenen spiegeln sich dabei in den Bildern wider, wie wir nun im TV miterleben können.

