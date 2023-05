Heute im TV: Richtig guter Superhelden-Film, der über 1 Milliarde Dollar eingespielt hat, aber fast komplett vergessen ist

Marvel und DC dominieren das Blockbuster-Kino. Einer der besten Superheldenfilme der vergangenen Jahre kommt jedoch aus einer ganz anderen Ecke. Heute Abend könnt ihr ihn im Fernsehen schauen.

Lange bevor das Marvel Cinematic Universe die Kinolandschaft für immer veränderte, brachte das Animationsstudio Pixar mit Die Unglaublichen 2004 einen extrem unterhaltsamen Superheldenfilm auf die große Leinwand. Auf die Rückkehr der Incredibles mit ihren knallroten Kostümen mussten wir ewig warten.

Erst 14 Jahre nach dem Kinostart von Die Unglaublichen meldete sich die fünfköpfige Superheldenfamilie im Kino zurück. Die Unglaublichen 2 avancierte zu einem der größten Filmerfolge 2018. Umso erstaunlicher ist es, dass die Fortsetzung im popkulturellen Gedächtnis kaum einen bleibenden Eindruck hinterlassen hat.

Superhelden-Fortsetzung: Die Unglaublichen 2 ist richtig gut, konnte sich aber nicht gegen Marvel und DC durchsetzen

In Anbetracht der vielen Superheldenfilme, die in den letzten Jahren ins Kino gekommen sind, ist es eigentlich nicht verwunderlich, dass einige der Titel in Vergessenheit geraten. Dass nach nur fünf Jahren aber kaum noch jemand über Die Unglaublichen 2 spricht – das war damals zum Kinostart definitiv nicht abzusehen.

Der Film kam bei den Kritiken als beim Publikum überaus positiv an. Er beruht auf einer beliebten Marke und konnte über 1,2 Milliarden US-Dollar an den Kinokassen einspielen, was ihn zum vierterfolgreichsten Film 2018 macht. Im Vergleich zu den anderen Superheldenfilmen des Jahres macht Die Unglaublichen 2 selten die Runde.

Sowohl die MCU-Beiträge Avengers 3: Infinity War und Black Panther als auch der DC-Überflieger Aquaman spielen in der gegenwärtigen Popkultur nach wie vor eine wichtige Rolle. Venom und Spider-Man: A New Universe haben jeweils ein eigenes Marvel-Universum bei Sony gestartet. Und dann wäre da noch Deadpool 2.

Damit Die Unglaublichen 2 nicht komplett in Vergessenheit gerät, wollen wir euch den Film zur heutigen TV-Ausstrahlung ans Herz legen. Pixar-Maestro Brad Bird (Ratatouille) und sein Kreativteam haben eine witzige und clevere Fortsetzung geschaffen, die sich vor den Größen ihres Genres verbeugt und gleichzeitig eine eigene Identität besitzt.

