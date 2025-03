Heute im TV: Richtig harte Schlachten-Action, gegen die Gladiator harmlos wirkt

Gegen dieses blutrünstige Schlachtenepos wirkt Gladiator wir ein Kindergeburtstag. Heute Abend könnt ihr den grimmigen Action-Film von Game of Thrones-Veteran Neil Marshall im TV schauen.

Erst letztes Jahr setzte Ridley Scott sein Historienepos Gladiator mit einem zweiten Teil fort und bewies, dass er es wie nur wenige Filmschaffende versteht, überraschend brutale Gewaltspitzen in seinen Blockbustern unterzubringen. Besonders die aggressiven CGI-Affen dürften einigen Zuschauenden in Erinnerung geblieben sein.

Gladiator markiert aber noch lange nicht die Spitze, was actiongeladene Historienfilme aus Hollywood angeht. Noch viel schonungsloser geht es bei Centurion zu, der vor 15 Jahren ins Kino kam und sich wie ein Survival-Thriller anfühlt, der absolut kein Erbarmen mit seinen Figuren kennt. Heute Abend läuft er im Fernsehen.

Brutales Action-Inferno: In Centurion gerät Michael Fassbender in einen Hinterhalt der Pikten

Die Geschichte von Centuion entführt uns ins Jahr 117 nach Christus. In Nordbritannien ist der Centurio Quintus Dias (Michael Fassbender) mit seinen Männern unterwegs und gerät in einen Hinterhalt der Pikten, der ihm fast das Leben kostet. Gefangen, verschleppt und gefoltert: Gerade so gelingt ihm die Flucht durch den Wald.

Hier könnt ihr den Trailer zu Centurion schauen:

Centurion - Trailer (Deutsch) HD

Dort tritt auf Hauptmann Titus Flavius Virilus (Dominic West), der die Neunte Legion des Römischen Reiches anführt und es ebenfalls auf die Pikten abgesehen hat. Mithilfe der Piktin Etain (Olga Kurylenko), die als Kind von den Römern entführt wurde, soll ein Schlachtplan entwickelt werden. Doch können die Soldaten ihr vertrauen?

Obwohl die Figuren in Centurion immer wieder in Gefangenschaft geraten, macht der Film selbst keine Gefangenen. Immerhin sitzt hier Neil Marshall auf dem Regiestuhl, der sich mit kompromisslosen Horror- und Action-Filmen einen Namen gemacht hat. Seinen bis heute härtesten Überlebenskampf inszenierte er mit The Descent.

Mit Centurion bewies Neil Marshall schon vor Game of Thrones, dass er Schlachten inszenieren kann

Auch mit Rüstungen und Schwertern kennt sich Marshall bestens aus. Er inszenierte in den 2010er Jahren zwei der epischsten Game of Thrones-Episoden, namentlich Blackwater (Staffel 2, Folge 9) und The Watchers on the Wall (Staffel 4, Folge 9). Centurion wirkt wie ein Testlauf für die Westeros-Schlachten, ist aber tatsächlich so viel mehr.

Selten war ein Historienfilm so rau, dreckig und hoffnungslos. Die Bilder von Kameramann Sam McCurdy kommen mit einer Kälte daher, die dem rohen Blutvergießen zusätzliche Härte verlieht und für eine unbehagliche Atmosphäre sorgt. In diesen eisigen Wäldern wartet nur der Tod – keine Spur von der Ehre eines Gladiators.

Seid gewarnt: Centurion ist wirklich nichts für schwache Nerven. Mitunter könnte der Film als reiner Horror-Trip durch unbarmherzige Landschaften durchgehen. Für rund eineinhalb Stunden begeben wir uns in einen frostigen Albtraum, in dem sich der Morgentau der Wälder mit dem frisch vergossenem Blut unzähliger Krieger vermengt.

Wann läuft der Historien-Action-Film Centurion im TV?

Centurion läuft heute Abend am 29. März 2025 um 22:05 Uhr auf Tele 5. Mit Werbung geht die Ausstrahlung bis 00:05 Uhr. Die Wiederholung folgt in der Nacht von Montag auf Dienstag um 00:00 Uhr. Wenn ihr den Film lieber streamen wollt, könnt ihr das momentan nur mit diversen Kauf- und Leihoptionen bei Amazon und Co. tun.