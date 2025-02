Heute im TV: Richtig heftiger Action-Thriller mit unfassbarer Idee, die hoffentlich nie real wird

Dieser blutige Thriller macht richtig viel Spaß und erzählt von einer überaus kontroversen Idee, die es fast nicht in die Kinos geschafft hätte. Dafür könnt ihr ihn heute im TV sehen.

Der satirische Thriller The Hunt pumpt euch das Adrenalin durch die Adern und sorgt gleichzeitig mit witzigen Wendungen für Lacher. Für zartbesaitete ist der Film von Craig Zobel dennoch nichts, immerhin bekam er eine FSK 18 Wertung und wäre fast nicht in den Kinos gelaufen. Wer sich traut, sollte unbedingt einschalten, wenn er heute im TV läuft.

The Hunt im TV: Darum geht der spannende Thriller

Auf einer Lichtung im Nirgendwo erwachen zwölf Fremde und müssen feststellen, dass auf sie eine tödliche Jagd eröffnet wurde. Während Crystal (Betty Gilpin) mit ihren Mitstreiter:innen ums Überleben kämpft, kommt sie hinter das Geheimnis der Jäger und dreht den Spieß um.

The Hunt ist ein Film, der gerade in den ersten 20 Minuten überrascht und deshalb umso mehr Spaß macht. Doch auch im Laufe des Films kann der satirische Thriller mit Wendungen und lustigen Einfällen überzeugen, wodurch er nicht nur Spannung erzeugt, sondern auch einen unterhaltsamen Filmabend garantiert.



The Hunt hätte es fast nicht in die Kinos geschafft

Zu den großen Kontroversen des Films gehört der politische Subtext, der sich durch den gesamten Film zieht. Deutlich wird das in der bewusst stereotypischen Darstellung von Demokraten und Republikanern, die im Thriller aufeinander losgehen und die ohnehin schon gespaltene Landschaft der Trump-Ära widerspiegeln.

Durch das angespannte politische Klima, die Diskussionen über Waffengewalt und nach zwei terroristischen Anschlägen mit Schusswaffen wurde der Kinostart erstmals komplett abgesagt. 2020 lief er dann zwar doch an, ging in der Pandemie aber unter.

Die Welt, wie wir sie in The Hunt sehen, bleibt hoffentlich in der Fiktion. Die unterhaltsame Mischung aus knallhartem Thriller und satirischen Einfällen ist trotz aller Kontroverse überaus gelungen. Wer im Kino Lust auf einen blutigen Thriller hat, sollte die Stephen King-Adaption von Longlegs Regisseur Osgood Perkins nicht verpassen.

Wann läuft der Thriller The Hunt im TV?

RTL zeigt die satirische Menschenjagd in der Nacht auf Montag, den 24. Februar 2025 um 00:35 Uhr. Eine Wiederholung gibt es leider nicht, doch ihr könnt The Hunt auch bei Prime im Abo oder Netflix streamen.

