Horror-Genie ist jetzt mit neuer Stephen King-Verfilmung im Kino, die kein Final Destination-Fan verpassen darf

Nach dem Horror-Hype Longlegs meldet sich Regisseur Osgood Perkins schon mit einem neuen Film im Kino zurück. Im Gepäck hat er eine schwarzhumorige Stephen King-Adaption mit bizarren Kettenreaktions-Kills.

Kaum ein anderer Horrorfilm schlug letztes Jahr so hohe Wellen wie Longlegs. Der Film von Regisseur Osgood Perkins mit einem unglaublich beängstigenden Nicolas Cage wurde nicht nur genial vermarktet, sondern schlug auch an den Kinokassen ein. Mit weniger als 10 Millionen Dollar Budget spielte der finstere Serienkiller-Trip weltweit fast 127 Millionen ein und wurde damit zum Mega-Hit.

Kaum hat sich die Schockwirkung von Longlegs gelegt, meldet sich Perkins schon mit dem nächsten Horrorfilm im Kino zurück. The Monkey basiert auf einer Kurzgeschichte von Genre-Ikone Stephen King und dürfte für alle Final Destination-Fans einen Blick wert sein.

Neuer Horrorfilm vom Longlegs-Regisseur setzt makabre Kettensreaktionstode in Gang

In The Monkey müssen sich die Zwillingsbrüder Bill und Hal (Theo James in einer Doppelrolle) als Kinder mit einem verfluchten Affen-Spielzeug herumschlagen, das ständig bizarre Todesfälle auslöst. Als sie im Erwachsenenalter glauben, den teuflischen Unglücksbringer losgeworden zu sein, sitzt er plötzlich wieder bei Bill auf der Veranda.



Schaut hier noch einen deutschen Trailer zu The Monkey:

The Monkey - Trailer (Deutsch) HD

The Monkey soll mit wahnwitzigem Splatter-Horror punkten

Bei dem US-Kritikenaggregator Rotten Tomatoes kommt die Stephen King-Adaption des Longlegs-Regisseurs auf einen starken Schnitt von 86 Prozent. In ihrer Kritik für Bloody Disgusting schreibt Meagan Navarro unter anderem:

Es ist ein Film, der mit ironischem Witz und cartoonhafter Gewalt immer wieder auf die grausame Zufälligkeit der Sterblichkeit hinweist. Perkins spinnt eine raue, belehrende Geschichte, die Subtilität mit einem Vorschlaghammer zertrümmert.

Der Tod passiert immer und immer wieder, und es ist absurd komisch, scheint Perkins zu sagen, dass die Menschen glauben, sie könnten seine Pläne durchkreuzen. Mit flotter Erzählkunst und einem spielerischen Geist liefert The Monkey eine Stephen King-Adaption wie keine andere.

Auch Vorlagenautor Stephen King selbst hat Perkins' Adaption in den höchsten Tönen gelobt. Für ihn ist The Monkey völliger Wahnsinn und ein Film, wie ihr ihn noch nie gesehen habt.

The Monkey läuft ab sofort in den deutschen Kinos und hat eine FSK 16-Freigabe erhalten.