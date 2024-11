Heute im TV: Riesiger Fantasy-Blockbuster, in dem eine Monster-Armee die Chinesische Mauer angreift

Heute Abend läuft ein riesiger Fantasy-Blockbuster von einem Meisterregisseur im Fernsehen, der mit Schauwerten protzt, jedoch nie sein Potenzial ausschöpfen kann.

Zu Beginn der 2000er Jahre wollte jedes Studio in Hollywood einen großen Fantasy-Blockbuster. Grund dafür war der Erfolg von Harry Potter und Herr der Ringe. In den vergangenen Jahren sind die großen Fantasy-Geschichten jedoch als Serien in die Streaming-Landschaft übergangen. Auftritt The Great Wall.

Das 2016 erschienene Action-Epos stellte sich als einer der größten Fantasy-Filme überhaupt gegen den Trend, ging jedoch im Angesicht von Kontroversen und seines massiven Kassenflops unter. Heute Abend könnt ihr dem Film eine zweite Chance geben. VOX zeigt das kostspielige Werk von Zhang Yimou im Abendprogramm.

Fantasy-Blockbuster heute im TV: The Great Wall liefert Action-Bombast von Meisterregisseur Zhang Yimou



Die Geschichte von The Great Wall ist während der Song-Dynastie im alten China angesiedelt und dreht sich um zwei Söldner aus Europa, die sich auf der Flucht befinden: William (Matt Damon) und Pero (Pedro Pascal). An der Chinesischen Mauer soll ihr Abenteuer ein Ende nehmen – dort werden sie gefangen genommen.

Hier könnt ihr den Trailer zu The Great Wall schauen:

The Great Wall - Trailer 2 (Deutsch) HD

An diesem Punkt geht die Geschichte erst richtig los, denn eine riesige Monster-Armee befindet sich auf dem Weg, um das Bollwerk einzureißen. Ehe sich William und Pero versehen, sind sie Teil einer gigantischen Schlacht. Durch ihre Kampffertigkeiten können sie dabei das Vertrauen der chinesischen Soldaten gewinnen.

Keine Kosten und Mühen gescheut: The Great Wall kam mit einem üppigen Budget von 150 Millionen US-Dollar ins Kino und hatte mit Zhang Yimou einen begnadeten Regisseur, der bereits atemberaubende Filme wie Rote Laterne, Hero und House of the Flying Daggers gedreht hat. Was sollte da schiefgehen? Einiges.

Bereits beim Casting von Matt Damon in der Hauptrolle fingen die Kontroversen an, konkret in Form von Whitewashing-Vorwürfen, wie der Guardian berichtete. Obwohl The Great Wall im China des 15. Jahrhunderts spielt, sind chinesische Stars wie Tian Jing und Andy Lau nur in Nebenrollen zu sehen. Der Fokus liegt auf Damons Figur.

Damon spielt den Iren William Garin, der den Kampf gegen die große Bedrohung anführt. Das führte weiterhin zu der Frage, warum der Film auf die White-Savior-Trope zurückgreift, bei der es darum geht, dass die Konflikte einer fremden Kultur von einer weißen Person gelöst werden, der diese Kultur eigentlich fremd ist.

Die Kritiken waren vernichtend, die Publikumsreaktionen verhalten. An den Kinokassen enttäuschte The Great Wall mit 335 Millionen US-Dollar, wie Box Office Mojo festhält. An sich klingt das nach einer ordentlichen Summe. Bei Filmen dieser Größenordnung wird jedoch das Zwei- bis Dreifache des Budgets als Einspiel erwartet.

Fantasy-Blockbuster: Wann läuft The Great Wall im TV?

The Great Wall läuft heute Abend am 9. November 2024 um 20:15 Uhr auf VOX. Mit Werbung geht die Ausstrahlung bis 22:20 Uhr. Die Wiederholung folgt am Sonntag im Nachtmittagsprogramm um 15:10 Uhr. Alternativ könnt ihr den Film aktuell bei Netflix und Amazon Prime Video im Streaming-Abo schauen.

