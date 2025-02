Heute im TV: Riesiger Superhelden-Film mit 200 Mio. Dollar Budget, der im Kino komplett untergegangen ist, und dafür gibt es einen traurigen Grund

Kaum ein Blockbuster geriet derart unter die Räder der Pandemie wie dieser. Heute abend könnt ihr den Superhelden-Film aus dem Hause DC im TV erleben.

Für den DC-Film Wonder Woman 1984 hätte es kaum schlechter laufen. Der Superhelden-Blockbuster mit Gal Gadot wurde nach dem beliebten ersten Teil herbeigesehnt. Dann kam die Corona-Pandemie und die Wonder Woman-Fortsetzung zerschellte an den erschwerten Bedingungen.



Worum geht es in Wonder Woman 1984?

Wonder Woman 2 setzt knapp 65 Jahre nach Teil 1 ein. Seit ihren Abenteuern im Zweiten Weltkrieg ist viel Zeit vergangen, auch wenn die Jahrzehnte kaum Spuren an Diana Prince (Gal Gadot) hinterlassen haben. Ihre große Liebe Steve Trevor (Chris Pine) hat sie trotzdem noch nicht vergessen.

Wonder Woman 1984 hatte nie eine Chance im Kino

Wir schreiben das Jahr 1984 und die kämpferische Amazone arbeitet mit geheimer Identität als Archäologin in Smithsonian Museum in Washington DC. Im Zuge ihrer Forschungen kommt sie mit einem eigentümlichen Artefakt in Kontakt: Der gelbe Edelstein soll Wünsche erfüllen. Entsprechend dubiose Gestalten sind hinter dem Schatz her: Der machthungrige Maxwell Lord ( Pedro Pascal ) ein Auge darauf geworfen.

Der Superhelden-Film mit Gal Gadot ist vielleicht symbolischste Opfer der Kino-Politik während der Corona-Pandemie. In Deutschland und teilweise rund um den Globus waren die Kinosäle aufgrund der Infektionsgefahr monatelang geschlossen. Der Kinostart von Wonder Woman 1984 wurde etliche Male verschoben.

Als deutlich wurde, dass sich die Situation so schnell nicht wieder normalisieren würde, entschied das Studio Warner: Wonder Woman 1984 sollte am 25. Dezember 2020 zugleich in den US-Kinos anlaufen und auf dem Streaming-Dienst HBO Max starten. Eine eigentlich undenkbare Strategie für einen Blockbuster dieser Größe.

In Deutschland erschien das Wonder Woman-Sequel am 18. Februar 2021 exklusiv auf Sky Cinema und Sky Ticket (heute WOW). Im Sommer erhielt der Film einen kleinen Kinostart in Deutschland, bei dem laut Box Office Mojo ganze 71.659 Dollar zusammenkamen.

Insgesamt spielte der 200 Millionen US-Dollar-Film 169 Millionen wieder ein – für einen Kino-Release viel zu wenig. Ob Wonder Woman 2 seine Kosten digital und übers Heimkino wieder einspielte, ist kaum abzuschätzen. Nach der Pandemie rückten die großen US-Studios von allzu frühen Digital-Veröffentlichungen ihrer Blockbuster wieder ab.

Auch interessant:

Heute im TV: Wann und wo läuft Wonder Woman 1984?

ProSieben zeigt Wonder Woman 1984 amAm Samstagabend um 23:05 Uhr folgt die Wiederholung. Wenn euch die Sendetermine nicht passen, könnt ihr den Film aktuell bei den üblrichen VoD-Anbietern wie Amazon leihen oder kaufen. In einem Streaming-Abo ist er zur Zeit nicht zu finden.

Dieser Artikel wurde erstmals in ähnlicher Form im Oktober 2023 bei Moviepilot veröffentlicht.