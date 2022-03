Heute im TV: Sci-Fi-Debakel war so schlecht, dass der neue Film jetzt ganz anders wird

Wenn Kult-Sci-Fi-Reihen sich neu erfinden, kann das ganz schön in die Hose gehen. So auch in diesem Beispiel, das heute im TV läuft. Predator 5 bewegt sich deshalb zurück zu den Wurzeln.

Seit den 80ern existiert die Sci-Fi-Reihe Predator. Ein paar Mal hat sich das Franchise inzwischen transformiert. Das letzte "Upgrade" ging aber nach hinten los. Predator - Upgrade fiel 2018 hart auf die Nase. Wie es zu dem Sci-Fi-Unfall kam und warum das vielleicht gar nicht so schlecht für den Kurs der Reihe war, lest ihr hier. Heute läuft The Predator im TV. Weiter unten erfahrt ihr, wann und wo.

Predator: Upgrade - Trailer 2 (Deutsch) HD

Heute im TV: Warum Predator Upgrade floppte

In Predator: Upgrade sind die außerirdischen Jäger stärker und intelligenter als jemals zuvor, was vor allem dem Umstand der Vermischung mit DNA anderer Spezies geschuldet ist. Sie kehren auf die Erde zurück und schuld daran ist ein kleiner Junge. Eine Gruppe von ehemaligen Soldaten schließt sich zusammen, um die Menschheit vor dieser noch nie da gewesenen und schier unüberwindbaren Bedrohung außerirdischen Ursprungs zu schützen.



Dschungel und Wildnis: In diesen Spielfeldern bewegten sich die Predator-Filme vor Upgrade. Regisseur Shane Black hingegen machte ein Familienabenteuer aus der Reihe und verlegte das Geschehen in die Vorstadt: Stranger Things ließ grüßen.

Er verriet damit die eigentlichen Schauwerte und Reize des Franchise. Für die menschlichen Gegner des Predator ging es im ungleichen Duell Eins gegen Eins immer um alles. Und das gilt für beide Seiten, sowohl die menschliche als auch die außerirdische. Dieser verzweifelte Aspekt geht völlig verloren im Upgrade-Setting. Die fehlende Härte macht der Film mit diversen technischen Weiterentwicklungen, also Upgrades, wett. Glatte Sci-Fi rückt in den Vordergrund, die raue Action der Vorgänger in den Hintergrund.

Eine Fehlkalkulation: Auf Moviepilot schneidet Predator - Upgrade im Vergleich mit den anderen Filmen der Reihe am schlechtesten ab.



Predator: 7,4 von 10 Punkten

7,4 von 10 Punkten Predator 2: 6,4 von 10 Punkten

6,4 von 10 Punkten Predators: 6 von 10 Punkten

6 von 10 Punkten Predator - Upgrade: 5,2 von 10 Punkten

Predator 5: So geht es nach Upgrade weiter mit der Sci-Fi-Reihe

The Predator spielte zudem nur 160 Millionen US-Dollar ein. Bei einem Budget von etwa 80 Millionen Dollar eine Enttäuschung. (Quelle: Box Office Mojo

Die (erneute) Kurskorrektur musste her. Diesmal geht es back to the roots. Weiter entfernt vom Vorgänger könnte Predator 5, der den Titel Prey trägt, gar nicht sein. Er verspricht ein spannendes neues Abenteuer mit Western-Anleihen. Prey soll 300 Jahre in der Vergangenheit auf dem Gebiet des indigenen Commanche-Stamms spielen, wo die Eingeborene Naru (Amber Midthunder) ihren Stamm gegen einen brutalen Predator verteidigen muss.

Für die Regie ist Dan Trachtenberg verantwortlich, der mit 10 Cloverfield Lane bereits ein Händchen für brodelnden Grusel und verstörende Psycho-Trips bewiesen hat.

Predator 5: Prey soll 2022 direkt bei Disney+ erscheinen. Predator - Upgrade läuft heute um 20.15 Uhr bei ProSieben. Die Wiederholung folgt in der Nacht um 00.05 Uhr.

