Heute im TV: Sci-Fi-Desaster, das 130 Millionen verbrannte und die Karriere eines Mega-Stars langsam in den Abgrund riss

Bei RTL Zwei läuft am Samstagabend M. Night Shyamalans After Earth. Der Sci-Fi-Blockbuster mit Will Smith war ein Box-Office-Debakel und läutete die Flop-Ära des Stars ein.

Vor seinem Oscar-Skandal im Jahr 2022 galt Will Smith lange Zeit als einer der erfolgreichsten und beliebtesten Hollywood-Stars. In den 2010er-Jahren bekam dieser Status aber erstmals starke Risse. Begonnen hatte der Abwärtstrend mit dem Sci-Fi-Blockbuster After Earth. Der Film von M. Night Shyamalan wird am Montag auf Nitro ausgestrahlt und zählt zu den großen Kinokassen-Debakeln in Smiths Karriere, auf die weitere folgten.



Sci-Fi-Debakel im TV: Das ist die Story von After Earth

In der Handlung des Sci-Fi-Films muss die Menschheit in der Zukunft aufgrund der unbewohnbaren Erde eine neue Heimat suchen. Wegen eines Asteroiden-Schauers müssen General Cypher Raige (Will Smith) und sein Sohn Kitai (Jaden Smith) auf dem Planeten Nova Prime notlanden und ums Überleben kämpfen.

Schaut hier noch einen deutschen Trailer zu After Earth:

After Earth - Trailer 2 (Deutsch) HD

Sci-Fi-Flop After Earth startete Will Smiths Karrieretief

Mit einem Budget von 130 Millionen Dollar spielte der Blockbuster laut Box Office Mojo weltweit nur 240 Millionen Dollar ein. Damit ist Shyamalans Film ein klarer Flop. Für Smith, der zuvor von 2002 bis 2008 mit 8 Filmen hintereinander 100 Millionen Dollaran den US-Kinokassen einspielen konnte, ging der Star-Status nach After Earth weiter bergab. Es folgten Box Office-Enttäuschungen wie Focus und Verborgene Schönheit, mit denen er weit hinter seinen gewohnten Hits zurückblieb.

Wann läuft After Earth im TV?

Falls ihr den Sci-Fi-Flop von Shyamalan schauen wollt, habt ihr bei RTL Zwei am 28. Juni 2025 um 20:15 Uhr die Gelegenheit dazu. Wenn ihr da keine Zeit habt, könnt ihr After Earth bei VoD-Anbietern wie Amazon Prime leihen oder kaufen. In einer Streaming-Flatrate ist der Film derzeit nirgends verfügbar.

Dieser Artikel ist in ähnlicher Form erstmals im August 2023 auf Moviepilot erschienen.