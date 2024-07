Heute im TV: Sci-Fi-Geheimtipp mit genialer Geschichte, der euch bis zum Ende fesselt und verwirrt

Heute läuft ein Sci-Fi-Meisterwerk im TV, das es in sich hat. Denn die packende Zeitreise-Geschichte muss aufmerksam verfolgt werden. Dafür werdet ihr aber auch mit einer originellen Handlung belohnt.

Nur 13 Seiten umfasst die Kurzgeschichte All You Zombies von Robert A. Heinlein, die als Grundlage für unseren heutigen TV-Tipp Predestination dient. Der Zeitreise-Thriller von Michael und Peter Spierig erfordert eure volle Konzentration, zieht euch dafür aber auch auf emotionale Weise in seinen Bann. Bei uns landete er auf Platz 17 der 50 besten Sci-Fi-Filme seit 2000.



Heutiger TV-Tipp: Ethan Hawke auf Zeitreise in Predestination

Mitte der 70er Jahre überlebt der Agent einer Geheimorganisation eine Bombenexplosion, wird dabei aber schwer entstellt. Man gibt ihm ein neues Gesicht (das von Ethan Hawke) und eine Chance in der Zeit zurückzureisen, um den Anschlag zu verhindern. Er reist sieben Jahre zurück, um den sogenannten Fizzle Bomber aufzuhalten.

Als Undercover-Agent arbeitet er in einer Bar, wo er einen mysteriösen Gast kennenlernt, der sich The Unmarried Mother (Sarah Snook) nennt und eine ganz besondere Lebensgeschichte zu erzählen hat.

Sony

In Predestination stehen nicht die Sci-Fi-Elemente im Vordergrund, sondern die tragische Lebensgeschichte, die so unaufgeregt erzählt wird, dass sie sofort in ihren Bann zieht und sich zu einem packenden Drama entwickelt.

Predestination: "Unterhaltsamer Genre-Klassiker mit außergewöhnlicher Intelligenz"

Ein Film zum nebenbei schauen ist Predestination nicht, denn das Thema der Zeitreise wird hier mit all seinen Widersprüchen erzählt. Dadurch entsteht eine extrem wendungsreiche Geschichte, die fasziniert, aber auch verwirren kann, wenn sie nicht aufmerksam verfolgt wird.

Mit der originellen Handlung schafft es Predestination bei uns auf Platz 8 der besten Thriller aus Australien und erhielt auf Rotten Tomatoes einen Kritikerscore von 85 Prozent, wo es im allgemeinen Konsens heißt: "Unterhaltsamer Genre-Klassiker mit außergewöhnlicher Intelligenz: Predestination ist ein überdurchschnittlich gutes Science-Fiction-Abenteuer".

Predestination * gratis bei Prime streamen

Wann läuft der Sci-Fi-Kracher Predestination mit Ethan Hawk im TV?

TELE 5 zeigt Predestination am heutigen Dienstag, den 16. Juli um 20:15 Uhr. Die Wiederholung läuft in der Nacht auf den 18. Juli um 2:20 Uhr. Unabhängig vom TV-Programm könnt ihr den Zeitreisefilm bei Prime streamen.

