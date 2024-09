Heute im TV: Sci-Fi-Horror liefert 95 Minuten Hochspannung, die man kaum aushalten kann

Heute läuft ein Sci-Fi-Horror mit Kristen Stewart im TV, der in den Tiefen des Meeres spielt. Die atmosphärische Dichte und eindrucksvollen Bildern sorgen für Spannung bis zur letzten Minute.

Indie-Queen Kristen Stewart kehrt im heutigen TV-Tipp zum Mainstream-Kino zurück und überzeugt im hochspannenden Sci-Fi-Horror Underwater von William Eubank. Auch wenn der Film an den Kinokassen floppte, wurde besonders die Leistung von Stewart von Kritiker:innen gelobt. Die kämpft in Underwater nicht nur gegen das Element Wasser, sondern auch gegen eine unbekannte Bedrohung.



Underwater im TV: Kristen Stewart kämpft im Sci-Fi-Horror ums Überleben

In den Tiefen des Ozeans arbeitet Wissenschaftlerin Norah (Stewart) in einem Forschungslabor. Als ein Seebeben die Station zerstört, schwebt das gesamte Team in Lebensgefahr. Sie müssen versuchen, sich vor dem eindringenden Wasser zu schützen und einen Weg aus 10 km Tiefe an die Oberfläche zu finden. Wäre das nicht alles schon tragisch genug, lauert in der Finsternis noch eine andere Bedrohung, die nun Jagd auf die Überlebenden macht.



Underwater floppte an den Kinokassen, aber liefert Spannung bis zum Schluss

Auch wenn der Film mit weltweit 40 Millionen US-Dollar gerade einmal die Hälfte des Budgets einspielen konnte und damit an den Kinokassen kolossal scheiterte, sagt das eher etwas über die schlechte Marketingstrategie aus, als über die Qualität des Films.

Schon nach wenigen Minuten bricht in Underwater die Hölle los und entfesselt eine Spannung, die die nächsten 95 Minuten anhält. Der greifbare Katastrophenfilm verwandelt sich dabei Stück für Stück in einen Sci-Fi-Horror, der mit einer dichten Atmosphäre und ästhetischen Bildern überzeugt.

Von den Kritiken gelobt wird auch Kristen Stewart, die für ihre Rolle alles gab. Nicht nur schauspielerisch zeigt sie mal wieder ihre Wandlungsfähigkeit, auch optisch machte sie keine Kompromisse und ließ sich die Haare raspelkurz rasieren. Wer mehr von der wandlungsfähigen Schauspielerin sehen will, sollte Love, Lies, Bleeding nicht verpassen, der zu den besten Thrillern dieses Jahres zählt.

Wann läuft der spannenden Unterwasser-Horror Underwater im TV?

Das ZDF zeigt den düsteren Sci-Fi-Thriller am heutigen Montag, den 23. September um 21:45 Uhr. Die Wiederholung gibt es in der Nacht auf Mittwoch um 00:45 Uhr. Wer Underwater im TV verpasst, kann ihn unter anderem bei Disney+ im Abo streamen.

