Heute im TV: Sci-Fi-Meisterwerk von Steven Spielberg, das zum Kinostart zu Unrecht verurteilt wurde

Heute kommt einer der besten Steven Spielberg-Filme im TV. Das Sci-Fi-Meisterwerk genießt jetzt Kultstatus, war seinerzeit aber deutlich weniger beliebt.

Wer Sci-Fi mag und ein Herz hat, wird A.I. - Künstliche Intelligenz lieben. Hier bekommt ihr nicht nur die 20 vielleicht emotionalsten Kino-Minuten überhaupt zu sehen, sondern könnt auch noch erahnen, wie eine Kooperation von Steven Spielberg mit Stanley Kubrick wohl ausgesehen hätte. Der Film läuft heute im TV, wurde zur Veröffentlichung aber teils grob verschmäht.

Darum geht's in A.I., dem emotional mitreißenden Sci-Fi-Meisterwerk von Steven Spielberg

In der Zukunft gibt es Roboter, die ein echtes, eigenes Bewusstsein besitzen und obendrein auch noch wahrhaftig lieben können. Diese Liebe kann aber natürlich auch enttäuscht werden und wie sich das anfühlt, muss der elfjährige Prototyp David (Haley Joel Osment) am eigenen Leib erfahren.

Weil er ursprünglich nur als Ersatz für den kranken Sohn gedacht war, setzen ihn seine Zieh-Eltern aus, als der Sohn wieder gesund wird und es zum Eklat zwischen den beiden Kindern kommt. Im Anschluss macht sich David auf die Suche nach einer Fee, die ihn zum echten, menschlichen Jungen machen soll. Ein turbulentes Abenteuer nimmt seinen Lauf.

Paramount A.I. - Künstliche Intelligenz dreht sich um die ganz großen, existenziellen Fragen und kommt im TV.

A.I. - Künstliche Intelligenz wurde zum Kinostart wenig wohlwollend aufgenommen, hat es aber in sich

Zum Kinostart kam A.I. - Künstliche Intelligenz nicht sonderlich gut weg. Ihm wurde bescheinigt, keinen homogenen Stil zu erreichen und lediglich eine Kubrick-Homage zu sein (via: Filmdienst ). Bei Prisma hieß es sogar, Spielberg habe zweieinhalb Stunden nur gelangweilt und am Ende "dermaßen herum gezuckert, dass alles in einem süßen Brei zerläuft". Mittlerweile kommt der Film bei Rotten Tomatoes allerdings auf einen stolzen Score von 76 %.



Ursprünglich wollte Stanley Kubrick diesen Film drehen und hat all seine Aufzeichnungen und Ideen kurz vor seinem Tod an Steven Spielberg abgegeben. Man kann den Einfluss des einen Meisterregisseurs auf den anderen hier deutlich spüren. Allein das macht A.I. schon zu einem einzigartigen Film, dann sind da aber natürlich auch noch die Bilder von Janusz Kaminski sowie der Score von John Williams – und die extrem emotionalen, letzten 20 Minuten des Films.

Ähnlich abgefahren und ebenfalls von einem Meister-Regisseur inszeniert ist dieser Film hier. Francis Ford Coppolas Megalopolis startet nach mehreren Dekaden der Arbeit an ihm nächsten Monat endlich im Kino. Der aufregendste Sci-Fi-Film des Jahres hat einen neuen Trailer.

TV oder Stream: Wann und wo kommt A.I. Künstliche Intelligenz?

3Sat strahlt A.I. - Künstliche Intelligenz am heutigen Freitag, den 23. August um 22:25 Uhr aus. Der Film läuft dann bis 0:40 Uhr. Wiederholt wird das Spektakel auch nochmal, und zwar am Sonntag, den 25. August um 23:15 Uhr.

Selbstverständlich gibt es das Sci-Fi-Meisterwerk von Steven Spielberg auch im Online-Stream. Es steht beispielsweise bei Paramount+ als Teil der Abo-Flatrate bereit oder kann bei Apple TV, Magenta TV, Amazon und Co. geliehen oder gekauft werden.

