Heute im TV: Spannender Thriller-Geheimtipp, der mit seinen Twists "fast schon an Hitchcock erinnert"

Nach Der Fremde im Zug und Der talentierte Mr. Ripley wurde ein weiterer Highsmith-Roman verfilmt, der heute im TV läuft. Der Thriller überzeugt mit vielen Wendungen und trügerischen Figuren.

Nachdem Patricia Highsmith schon die Romanvorlage zu Der talentierte Mr. Ripley geliefert hatte, wurde 2014 ein weiterer ihrer Thriller-Romane mit einer spannenden Dreiecksgeschichte verfilmt. Die zwei Gesichter des Januars ist mit Viggo Mortensen, Oscar Isaac und Kirsten Dunst ebenfalls hochkarätig besetzt und läuft heute Abend im TV.



Die zwei Gesichter des Januars heute im TV: Spannender Thriller mit mediterraner Kulisse

Im Jahre 1962 befindet sich das amerikanische Paar Chester MacFarland (Mortensen) und seine Frau Colette (Dunst) auf einer Griechenlandreise, wo sie den charismatischen Fremdenführer Rydal (Isaac) kennenlernen. Rydal nimmt gerne Touristen aus und ahnt nicht, dass auch Chester ein gekonnter Trickbetrüger ist. Als Rydal einer Einladung des Paares folgt, überschlagen sich schon bald die Ereignisse.

Studiocanal Die zwei Gesichter des Januars

Bei dem klassischen Film-Noir-Plot kommt nicht nur Spannung auf, sondern auch Urlaubs-Feeling, denn die Bilder der idyllischen Mittelmeer-Kulisse laden zum Träumen ein, stehen aber auch im Kontrast zu den düsteren Ereignissen.

Die zwei Gesichter des Januars: Regiedebüt mit faszinierenden Figuren

Die zwei Gesichter des Januars ist das Regiedebüt von Hossein Amini (Drive), der als Drehbuchautor zuvor an Drive mitarbeitete. Unter seiner Regie liefern sich Mortensen und Isaac ein spannendes Schauspielduell und faszinieren mit in der moralischen Grauzone befindlichen Figuren.

In der Filmkritik von unserer Schwesterseite FILMSTARTS heißt es:

Amini zeigt bei seinem Debüt eine erstaunliche erzählerische Ökonomie, die fast schon an Hitchcock erinnert (in dessen Filmografie sich mit „Der Fremde im Zug“ auch eine Highsmith-Adaption befindet) und schafft eine Film-Noir-Variation in mediterranem Glanz.

Wie so oft in Highsmiths Romanen geht es auch hier um eine psychologische Darstellung notorischer Lügner und Betrüger. Das sieht man auch an dem Protagonistenpaar Colette und Chester, die sich zwischen Abhängigkeit und Gegnerschaft bewegen.

Sie verbergen voreinander Geheimnisse, während sie sich fröhlich vor den Sehenswürdigkeiten auf Kreta, in Athen und Istanbul fotografieren lassen. Die zwei Gesichter des Januars ist ein wendungsreicher Thriller mit spannenden Figuren.

Wann läuft der Highsmith-Thriller Die zwei Gesichter des Januars im TV?

TELE 5 zeigt den spannenden Thriller am heutigen Dienstag, den 23. Juli 2024, um 20:15 Uhr. Eine Wiederholung gibt es in der Nacht auf den 24. Juli um 02:10 Uhr. Wer den Film verpasst, kann Die zwei Gesichter des Januars auch bei Amazon finden.

