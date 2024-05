Jetzt spricht Herr der Ringe-Star Viggo Mortensen: Der Aragorn-Darsteller verrät, ob er im Gollum-Film zurückkehren würde

Mit The Hunt for Gollum erwartet uns ein neuer Film aus dem Herr der Ringe-Universum. Nun verriet Viggo Mortensen, ob er sich vorstellen könnte, darin als Aragorn zurückzukehren.

Aragorn gehört wohl zu den wichtigsten und beliebtesten Figuren der gesamten Herr der Ringe-Trilogie von Peter Jackson. Gespielt von Viggo Mortensen, avancierte der Waldläufer über den Verlauf der Fantasy-Filme zum Kämpfer und König und leistete sich zahlreiche ikonische Schlachtszenen und strategische Dialoge. Nachdem Mortensen nicht in Jacksons Hobbit-Prequel-Trilogie als Aragorn zurückkehrte, steht seiner Figur die Tür womöglich in dem neu angekündigten Projekt offen: dem Gollum-zentrierten Spin-Off The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum.

Ob das jedoch auch Viggo Mortensens Rückkehr mit einschließen würde, adressierte der Schauspieler nun in einem Interview. Dürfen wir uns schon bald auf ein Wiedersehen mit unserem Aragorn der Herzen freuen?

Wiedersehen mit Aragorn in The Hunt for Gollum? Viggo Mortensen ist nicht abgeneigt

Wie Viggo Mortensen gegenüber GQ verriet, wäre er tatsächlich nicht abgeneigt, noch einmal nach Neuseeland zu reisen und in sein Aragorn-Kostüm zu schlüpfen:

Klar [würde ich zurückkehren]. Ich weiß nicht genau, was die Geschichte des Films ist, ich habe noch nichts gehört. Vielleicht werde ich das noch. Ich mochte es sehr, die Figur zu spielen. Ich habe viel dabei gelernt, die Figur zu spielen. Es hat mir viel Spaß gemacht.

Warner Bros. Viggo Mortensen als Aragorn

Dennoch stellt Viggo Mortensen eine wichtige Bedingung auf, die für seine Rückkehr als Aragorn in The Hunt for Gollum gegeben sein müsste:



Ich würde es nur machen, wenn ich dafür geeignet wäre, auch was das Alter und so weiter angeht. Ich würde es nur machen, wenn ich für die Figur richtig wäre. Es wäre dumm, es anderweitig zu machen.

Könnte Viggo Mortensen als Aragorn zurückkehren? Hier gibt es ein Problem

Tatsächlich nennt Mortensen im Interview das Kind schon selbst beim Namen. So sehr er ‒ und womöglich auch viele Herr der Ringe-Fans ‒ sich seine Rückkehr als Aragorn im geplanten Gollum-Film wünschen würden, stellt das Alter des Darstellers doch ein großes Problem dar. Denn The Hunt for Gollum wäre zeitlich in etwa parallel zu den Ereignissen aus Der Herr der Ringe: Die Gefährten angesiedelt und spielt somit womöglich zwischen Bilbos Geburtstag und Frodos Aufbruch nach Bruchtal.

Auch wenn Aragorn zu dieser Zeit bereits seinen 80. Geburtstag überschritten hat, ist ihm durch seine númenórische Abstammung ein überdurchschnittlich langes Leben zuteil ‒ weshalb er in Peter Jacksons Trilogie von dem deutlich jüngeren Viggo Mortensen gespielt werden konnte, der sich damals in seinen 40ern befand. Viggo Mortensen im Alter von 65 Jahren nun noch einmal in Aragorns Rolle schlüpfen zu lassen, könnte für Mortensen und den Film zu Kontinuitätsproblemen führen. Ihn digital zu verjüngen, könnte dagegen für diese umfangreiche Rolle zu künstlich erscheinen.

Gollum-Darsteller und -Regisseur Andy Serkis verriet bereits gegenüber Deadline , dass er nicht ausschließen wolle, ehemalige Herr der Ringe-Stars für den Film zurückzuholen. So erklärte er, dass "alles noch offen" sei, und er sich so früh im Entwicklungsstadium des Films "auf nichts festlegen" wolle.

Ob wir Viggo Mortensen als Aragorn auf der großen Leinwand wiedersehen werden, oder die ikonische Rolle doch von einem jüngeren Schauspieler verkörpert werden wird, bleibt also vorerst weiter abzuwarten. The Hunt for Gollum soll 2026 in die weltweiten Kinos einziehen.