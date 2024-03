Heute im TV: Teil 2 einer zerstörten Sci-Fi-Reihe, deren Rettungsversuch gleich zweimal scheiterte

Im heutigen TV-Programm versteckt sich der zweite Teil einer aufregenden Science-Fiction-Reihe, die leider ein ziemlich übles Schicksal erfahren hat. Das Ende wurde nie gedreht.

Stellt euch vor, ihr taucht über mehrere Jahre in eine faszinierende Science-Fiction-Welt ein. Ihr lernt verschiedene Figuren kennen, versetzt euch in deren Gefühle und Konflikte. Und dann wird das Ende der Geschichte einfach nicht erzählt. Dieses frustrierende Erlebnis hatten vermutlich viele Fans der Jugendbuchverfilmung Divergent. Heute Abend läuft der zweite Teil der Reihe, Die Bestimmung – Insurgent, im Fernsehen.

Abgebrochene Sci-Fi-Reihe im TV: Nach Insurgent sollten ursprünglich noch zwei Divergent-Filme folgen

Die Geschichte entführt in eine apokalyptische Version von Chicago, wo sich die Menschen zusammengerafft haben. Aufgeteilt in streng voneinander getrennte Fraktionen leben sie in der einstigen Metropole, die von einem riesigen Schutzwall umgeben wird.

Außerhalb der mächtigen Mauern lauern große Gefahren. Das wird der 16-jährigen Tris (Shailene Woodley) seit ihrer frühesten Kindheit eingetrichtert. Was sie als Jugendliche aber noch mehr beschäftigt, ist die Frage der Zugehörigkeit. Sie hat das Gefühl, dass sie in keine der Fraktionen passt. Erst nach und nach findet sie ihren Weg.

Hier könnt ihr den Trailer zu Insurgent schauen:

Die Bestimmung - Insurgent - Trailer (Deutsch) HD

Die Divergent-Reihe der US-amerikanischen Schriftstellerin Veronica Roth umfasst drei Bände, die anfangs sehr erfolgreich verfilmt wurden. Das Studio Lionsgate wollte noch länger von dem Erfolg zehren und entschied sich dazu, den finalen Band in zwei Filme aufzuteilen. Erschienen ist davon jedoch nur einer.

Mehr zum Thema Film:

Bei ähnlichen Filmreihen wie Harry Potter, Twilight und den Hungerspielen hat die Teilung des Finales funktioniert. Die Divergent-Reihe steht dagegen ohne guten Abschluss da. Grund dafür sind die enttäuschenden Zahlen des dritten Teils gewesen. Wer wissen will, wie die Geschichte endet, muss zur Buchvorlage greifen.

Das Traurige ist: Divergent ist danach noch zweimal gestorben. Zuerst sollte die Reihe mit einem nachträglichen TV-Film gerettet werden, der den Original-Cast zurückbringt. Später gab es Pläne, die angerissene Sci-Fi-Saga in Form einer Serie zu Ende zu erzählen. Schlussendlich sind aber alle Rettungspläne im Sand verlaufen.

Wann läuft Die Bestimmung – Insurgent im TV?

Die Bestimmung – Insurgent läuft heute Abend, am 2. März 2024, um 20:15 Uhr auf RTL 2. Mit Werbung geht die Ausstrahlung bis 22:35 Uhr. Eine Wiederholung gibt es nicht. Alternativ könnt ihr den Film aktuell bei Netflix im Abo streamen.

