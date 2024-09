Heute im TV: Teil 3 einer der besten Action-Reihen, der mit nervenzerfetzender Idee das Franchise revolutionierte

Am Freitag könnt ihr euch im TV einen Action-Klassiker gönnen, der es überaus erfolgreich geschafft hat, aus der Formel seiner legendären Reihe auszubrechen.

Mit Stirb langsam haben sich Bruce Willis und John McTiernan ein Action-Denkmal gesetzt. Das Kunststück haben sie im zweiten Teil dann nochmal genauso aufgeführt, aber mit Teil 3 ist es ihnen gelungen, neue Akzente zu setzen. Spannender, witziger und atemloser als die beiden Vorgänger: Stirb Langsam - Jetzt erst recht kommt am Freitagabend im TV.

Darum geht's im TV-Tipp Stirb langsam 3

John McClane (Bruce Willis) ist ein abgehalfterter Polizist mit Alkoholproblem und gescheiterter Ehe, aber auch einer illustren Vergangenheit. Die holt ihn jetzt in Form eines sadistischen Terroristen ein, der ganz New York zu seiner Spielwiese auserkoren hat. Er droht damit, Bomben in Schulen hochgehen zu lassen – wenn John McClane es nicht schafft, seine Rätsel zu lösen.

So entwickelt sich eine unglaublich chaotische Schnitzeljagd, in der Bruce Willis wie wild durch die Stadt hetzt, um so viele Menschen wie möglich zu retten. Unterstützt wird er dabei von dem unfreiwillig mit hineingezogenen Zeus Carver (Samuel L. Jackson), der dem Ganzen wenig überraschend so gar nichts abgewinnen kann.

Stirb Langsam 3 geht einen anderen Weg als die beiden Vorgänger und das zahlt sich richtig aus

Stirb langsam hat sich innerhalb kürzester Zeit zum absoluten Kultfilm und einer Blaupause für Action-Streifen entwickelt: Ein verletzlicher, nahbarer Allerweltsmann muss im Alleingang gegen ganze Horden antreten und tut das meist in einer bestimmten Location. Sei es ein Hochhaus wie im ersten Teil oder ein Flughafen wie im zweiten. Aus anderen Filmen kennen wir Schiffe, Busse, Flugzeuge, das Weiße Haus und so weiter.

Stirb langsam 3 aka Jetzt erst recht verabschiedet sich aber glücklicherweise von diesem Konzept und brilliert mit der genialen Idee, dem Franchise durch eine absolut katastrophale Schnitzeljagd frischen Wind und neues Leben einzuhauchen. Dazu kommt mit Samuel L. Jacksons Zeus ein weiterer, schillernder Hauptcharakter und fertig ist der überaus explosive, witzige und massiv unterhaltsame Action-Blockbuster.

Weniger witzig, aber mindestens genauso spannend und mit ebenfalls großartig inszenierter Action kommt die aktuelle Netflix-Überraschung Rebel Ridge daher. Der Streifen hat sich direkt in 88 Ländern auf Platz 1 gestreamt und begeistert unter anderem deshalb so sehr, weil der Action-Kracher nicht in die John Wick-Falle tritt.

TV oder Stream: Wann und wo läuft Stirb langsam - Jetzt erst recht?

Wer Bruce Willis nochmal in seiner Paraderolle sehen will, kann Stirb langsam - Jetzt erst recht am 13. September um 20:15 Uhr in einer um über 3 Minuten gekürzten Fassung auf ProSieben sehen. Eine ungeschnittene Wiederholung kommt am Samstag ab 22:50 Uhr.

Unabhängig vom linearen TV-Programm gibt es Stirb langsam - Jetzt erst recht auch noch bei Disney+ im Streaming-Abo oder bei Amazon, Apple TV und Co. zum Kaufen und Leihen.

