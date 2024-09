Heute im TV: Teil 4 einer der besten Sci-Fi-Reihen, der immer abgefahrener wird und dann kommt der Hammer

Mit diesem vierten Teil hier hat sich die legendär gute Sci-Fi-Reihe Alien in eine richtig wilde Richtung entwickelt. Das spannende Spektakel kommt heute im TV.

Eine der wichtigsten und einflussreichsten Sci-Fi-Reihen erfreut sich aktuell dank Alien: Romulus wieder großer Beliebtheit. Der ideale Zeitpunkt also, um auch die etwas abseitigeren Filme des Franchises schätzen zu lernen oder einfach noch einmal neu wertzuschätzen. Heute bekommt ihr mit Alien - Die Wiedergeburt im Fernsehen die perfekte Gelegenheit dazu.

Heute im TV: Darum geht's in Alien - Die Wiedergeburt

Ellen Ripley (Sigourney Weaver) hatte sich am Ende von Alien 3 eigentlich in den Tod gestürzt und damit auch der in ihr wachsenden Alien-Königin ein Ende bereitet. Die fiesen Militärwissenschaftler der noch weiter entfernten Zukunft klonen die Frau allerdings einfach und erwecken sie zu neuem Leben. Vor allem natürlich, weil sie an die Xenomorph-Wesen herankommen wollen, um sie als Waffen einzusetzen.

Selbstverständlich geht das alles kolossal schief. Die Aliens brechen aus und verbreiten Angst und Schrecken. Mittendrin steckt eine bunt zusammengewürfelte Crew Space-Gesetzloser, die den Aliens ihre Wirte in Menschenform geliefert hat – und eine geklonte Ellen Ripley, die über mysteriöse neue Fähigkeiten verfügt, weil sie offenbar Alien-DNS in sich trägt.

Alien - Die Wiedergeburt dreht richtig auf und gipfelt in einem völlig entfesselten Finale

Im Vergleich zu den eher bodenständigen Alien-Horrofilmen davor setzt Alien - Die Wiedergeburt deutlich abgefahrenere Akzente. Achtung, Spoiler: Es geht zwar wie gewohnt um skrupellose Menschen, gleichzeitig liegt der Fokus dieses Mal aber auch auf den überaus unangenehmen Klonexperimenten. Die sind nämlich erst einmal lange Zeit richtig ekelhaft gescheitert, bis irgendwann die Alien-Königin extrahiert werden konnte.

Die absolute Krone setzt dem Ganzen aber das Newborn-Alien ganz am Schluss auf. Bei dieser neuen Art des Xenomorphs, die nur durch die Kreuzung mit Menschen geboren werden konnte, entwickeln sich ganz neue Formen des Horrors. Ellen Ripley als Mutter gibt sich ihren Instinkten zum Glück nicht vollends hin. Was dabei herauskommt, ist auf jeden Fall richtig abgefahren, spannend und sehenswert.

Wir haben aber noch mehr gute Neuigkeiten für alle Genre-Fans. Die nächste Sci-Fi-Sensation wird nämlich immer wahrscheinlicher: Ein wichtiges Hindernis für Planet der Affen 5 und 6 wurde bereits überwunden. Womöglich bekommen wir also bald ordentlich Nachschub.

TV oder Stream: Wann und wo kommt Alien - Die Wiedergeburt?

Den ungewöhnlichen Alien-Film von Jean-Pierre Jeunet könnt ihr euch am heutigen Mittwoch, den 18. September um 22:15 Uhr auf Nitro anschauen. Er dauert bis um 0:20 Uhr und am Samstag, den 21. folgt nochmal eine Wiederholung ab 0:45 Uhr.

Ihr könnt den Streifen des Amélie-Regisseurs mit Sigourney Weaver und Winona Ryder natürlich auch online ansehen, und zwar zum Beispiel bei Disney+ im Streaming-Abo. VoD-Plattformen wie Amazon oder MagentaTV haben ihn ebenfalls zum Leihen und Kaufen im Angebot.



*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.