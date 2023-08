Heute im TV: Über 4 Stunden Hochspannung mit zwei der besten Sci-Fi-Horror-Filme aller Zeiten

Sci-Fi-Fans dürfen sich freuen, denn auf Nitro laufen am Dienstagabend gleich zwei der besten Filme aus dem Genre am Stück. Mit dabei ist Weltraum-Horror und Arnold Schwarzenegger-Action.

Wer zwei der legendärsten Sci-Fi-Filme am Stück schauen will, sollte am Dienstagabend Nitro einschalten. Dann strahlt der Sender mit Alien - Das unheimliche Wesen aus einer fremden Welt und Predator ein Meisterwerk-Doppelpack aus.

Sci-Fi-Meilensteine Alien und Predator begeistern mit Horror und Action

Los geht's mit Ridley Scotts Meisterwerk, in dem die Crew des Weltraum-Frachtschiffs Nostromo gegen eine außerirdische Bestie ums Überleben kämpfen muss. Neben dem fesselnden Horror-Thriller-Szenario im beengten Kammerspiel-Setting ist Alien mit dem legendären Design von H.R. Giger und Sigourney Weaver als Genre-Ikone Ellen Ripley bis heute zurecht ein Sci-Fi-Klassiker.

Im Anschluss läuft Predator, der eine ähnliche Survival-Geschichte wie Alien entfesselt. Anstatt im Weltraum spielt die Story des Films von Stirb langsam-Regisseur John McTiernan im tiefsten Dschungel, wo sich eine Spezialeinheit gegen den Jäger in Alien-Form zur Wehr setzen muss. Zum Glück wird der Anführer des Teams Major Alan 'Dutch' Schaeffer von Action-Gott Arnold Schwarzenegger gespielt, der dem Predator mit purer Muskelkraft die Stirn bietet.

Wann laufen Alien und Predator im TV?

Auf Nitro geht es am 29. August um 20:15 Uhr mit Alien los. Nach Ridley Scotts Meisterwerk läuft direkt im Anschluss um 22:25 Uhr Predator mit Arnold Schwarzenegger. Falls ihr für die TV-Ausstrahlung keine Zeit habt, könnt ihr beide Filme in der Streaming-Flatrate von Disney+ * schauen.

Podcast: Warum ist deutsches TV so langweilig?

70 Mal CSI pro Woche und Germany’s Next Topmodel zur Primetime: Das deutsche Free-TV ist am Tiefpunkt und trotzdem nicht totzukriegen. Warum das so ist, diskutieren wir im Moviepilot-Podcast Streamgestöber:

Wir erklären, warum sich das deutsche Fernsehen schon vor Netflix & Co. in einer Abwärtsspirale von Billig-TV und Ideenlosigkeit befand und warum trotzdem noch so viele einschalten. Während sich Andrea zur TV-Henkerin aufschwingt, verteidigt TV-Anwalt Hendrik das Fernsehen mit Leidenschaft.

