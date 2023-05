Heute im TV: Übler Fantasy-Flop mit 175 Millionen US-Dollar Budget, der für gleich 6 Anti-Oscars nominiert war

Manche Fantasy-Blockbuster sind vom Pech verfolgt. Bei der Fantasy-Neuverfilmung von Dr. Dolittle ging so gut wie alles schief. Heute läuft der Film im TV.

Mit Die fantastische Reise des Dr. Dolittle meldete sich Robert Downey Jr. aus dem Marvel Cinematic Universe (MCU) zurück. Der Fantasy-Blockbuster war 2021 einer der ersten großen Filme des Ex-Iron Man außerhalb der Marvel-Welt. Und er scheiterte auf ganzer Linie.

Am Sonntag um 20.15 Uhr läuft Die fantastische Reise des Dr. Dolittle bei RTL

Die Wiederholung folgt am selben Abend um 23.35

Worum geht es in Die fantastische Reise des Dr. Dolittle?

Die Figur des Doctor Dolittle stammt von Hugh Lofting, der seinen Charakter in seinen Kinderbüchern in den Mittelpunkt stellte. Doktor Dolittle (Robert Downey Jr.) ist in viktorianischer Zeit ein leicht exzentrischer, ehemaliger Arzt, der sich nach dem Tod seiner Frau vor sieben Jahren von der Welt zurückgezogen hat. Nur eine stattliche Anzahl an Tieren leistet ihm hinter den Mauern seines Anwesens Gesellschaft.

Doch dann erkrankt die junge englische Monarchin Queen Victoria (Jessie Buckley) und es scheint, als sei Dr. Dolittle der einzige, der ein Heilmittel für sie finden könnte. Dazu muss der Mediziner, der insgeheim mit allen Tieren sprechen kann, allerdings sein Haus verlassen und sich auf die Reise zu einer geheimnisvollen Insel begeben. Antonio Banderas ist als Bösewicht dabei.

Dolittle - Trailer (English) HD

Mieses Einspiel und Goldene Himbeeren: Dr. Dolittle scheiterte auf allen Ebenen

Chaos im Vorfeld: Die fantastische Reise des Dr. Dolittle kämpfte von Beginn an mit schlechter Presse. Bei den Dreharbeiten soll Chaos geherrscht haben. Die ersten Poster "glänzten" mit schlechten CGI-Tieren. Dr. Dolittle wirke "wie einer dieser Fake-Filme aus Tropic Thunder”, hieß es. Es wurde nicht besser.



Die Zahlen: Die fantastische Reise des Dr. Dolittle floppte quasi mit Ansage. Bei einem Produktionsbudget von 175 Millionen Dollar (ohne Marketingkosten) spielte der Blockbuster laut Box Office Mojo insgesamt 245 Millionen Dollar wieder ein. Das geschätzte Ergebnis: Ein Verlust von bis zu 100 Millionen US-Dollar. (The Wrap )

Die Spott-Preise: Die Demütigung war perfekt, als der Fantasy-Film die Aufmerksamkeit der Goldenen Himbeere erregte. Bei den, durchaus umstrittenen, Anti-Oscars werden jedes Jahr die vermeintlich schlechtesten Leistung in der Filmwelt geehrt. Die fantastische Reise des Dr. Dolittle wurde in sechs verschiedenen Kategorien nominiert, darunter Schlechtester Hauptdarsteller für Robert Downey Jr. Der Film gewann letztlich nur eine Himbeere, den der Schlechtesten Neuverfilmung oder Fortsetzung. Ein schwacher Trost.

Ab dem 20. Juli 2023 könnt ihr Robert Downey Jr. in Christopher Nolans Blockbuster Oppenheimer sehen.