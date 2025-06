Heute im TV: Unglaublich teure Sci-Fi-Action mit gigantischen Monstern, gegen die Godzilla & Kong völlig lächerlich wirken

Heute läuft ein Sci-Fi-Actionfilm mit gigantischen Monstern im TV, von dem sich die neusten Godzilla- und Kong-Blockbuster eine große Scheibe abschneiden können.

Godzilla und Kong teilen die Welt der großstadtzerstörenden Riesenmonster unter sich auf. Das denken zumindest viele Fans von jüngeren Blockbustern wie Godzilla vs. Kong und Godzilla x Kong: The New Empire. Dabei gibt es mit Pacific Rim einen Sci-Fi-Action-Konkurrenten, der es in allen Belangen besser macht. Heute läuft er im TV.

Sci-Fi-Action im TV: In Pacific Rim prügeln sich Mega-Roboter mit gewaltigen Monstern

In der Welt von Pacific Rim sind gewaltige Alien-Monster durch ein interdimensionales Portal auf unsere Erde gelangt und drohen mit absoluter Vernichtung. Als Gegenmaßnahme hat die Menschheit das sogenannte Jaeger-Programm ins Leben gerufen. Das Resultat sind riesige Killer-Roboter, die von Menschen wie Raleigh (Charlie Hunnam) und seinem Bruder Yancy (Diego Klattenhoff) gesteuert werden.

Als Raleigh seinen Bruder beim Kampf mit einem Monster verliert, kehrt er dem Programm den Rücken. Doch 5 Jahre später ist die Situation hoffnungsloser als je zuvor. Die verbleibenden Jaeger werden in der Metropole Hongkong für eine letzte Schlacht versammelt. Und jeder Veteran wird gebraucht.

Hier könnt ihr euch den Trailer zu Pacific Rim anschauen:

Pacific Rim - Trailer 2 (Deutsch) HD

Während das MonsterVerse anfangs kaum etwas von seinen Monstern zeigte, trampeln Godzilla, Kong und Co. inzwischen ununterbrochen im Bild herum, ohne dass ein Gefühl für die Action entsteht. Pacific Rilm, der damals 190 (!) Millionen US-Dollar in seiner Produktion kostete, ist der deutlich ausgeglichenere Film.

Monster, Menschen und alles drumherum kommen zu gleichen Teilen auf die Leinwand. Man kann sich vom Bombast wegblasen lassen – genauso wie von der emotionalen Geschichte. Davon sollte sich das MonsterVerse definitiv eine Scheibe abschneiden.

Wann läuft Pacific Rim im TV?

Pacific Rim läuft heute am 23. Juni 2025 um 20:15 Uhr auf Kabel Eins. Mit Werbung geht die Ausstrahlung bis 22:55 Uhr. Die Wiederholung folgt am Dienstag um 22:35 Uhr. Im Stream gibt es den Film derzeit nur zum Kaufen und Leihen.

