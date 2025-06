Yellowstone-Star sollte erst ganz andere Rolle in der Serie spielen – heute kann sich das niemand mehr vorstellen

Ein Yellowstone-Star wurde anfangs für eine ganz andere Hauptrolle in der Western-Serie angefragt, schnappte sich aber lieber eine neue Figur und baute sie zum Fanliebling aus.

Letztes Jahr ist Taylor Sheridans moderne Western-Hit Yellowstone zu Ende gegangen. Nach fünf Staffeln, in denen die Familie Dutton um ihr Land in Montana kämpft, wird es vielen Fans schwerfallen, sich die Stars der Serie in anderen Rollen vorzustellen. Und doch war Cole Hauser ursprünglich für einen anderen Part als den von Rip angedacht.

Vor Rip hätte Cole Hauser in Yellowstone einen Dutton-Sohn spielen können

In allen 53 Folgen von Yellowstone spielt Cole Hauser die loyale rechte Hand von Patriarch John Dutton: Rip Wheeler, der später Beth Dutton (Kelly Reilly) ehelicht. Die Figur gehört nach fünf Staffeln zu den beliebtesten Charakteren der Serie und soll schon diesen Herbst in eine eigene Yellowstone-Serie starten. Bevor Yellowstone 2018 herauskam, hätte es für den Star aber auch ganz anders kommen können, verriet er kürzlich THR :

[Yellowstone-Co-Schöpfer] John Linson war ein Freund von mir, lange bevor ich Taylor Sheridan traf. Ich kenne ihn, seit ich 17 bin. [...] Er kam anfangs [mit Yellowstone] zu mir und sagte: 'Schau dir mal diese Rollen an und sag mir, was du denkst. Zu Beginn sollte ich eins der Kinder von John Dutton spielen.

Cole Hauser hätte sich also auch für die Rolle von Kayce Dutton (Luke Grimes), Adoptivsohn Jamie Dutton (Wes Bentley) oder den verstorbenen ältesten Bruder Lee Dutton (Dave Annable) bewerben können. Als der Schauspieler das Drehbuch zur ersten Episode der ersten Staffel Yellowstone in den Händen hielt, fiel sein Auge jedoch auf eine andere Figur:

Ich las den Serienpiloten und dachte: 'Also dieser Typ [Rip] hat zwar nur ein paar Szenen, aber ich liebe ihn als Charakter.' Ich telefonierte also mit Taylor [Sheridan], wir sprachen zwei Stunden lang und damit war quasi alles gesetzt. Anschließend arbeitete ich mit Taylor zusammen, während er schrieb und er baute die Figur mit ein paar meiner Ideen weiter aus. Er ist ein toller amerikanischer Drehbuchautor. Es war eine großartige Zusammenarbeit.

Am Ende bekam Cole Hauser die Rolle des Rip Wheeler also buchstäblich auf den Leib geschrieben. Ohne ihn und seinen Input hätte die Figur heute ganz anders ausgesehen. Sich den Darsteller jetzt als leiblichen Dutton-Sohn vorzustellen, vermag wohl kaum noch jemand – obwohl sein Rip stets wie ein Familienmitglied war und wohl am Ende von Yellowstone die geeignetste Person für die Ranch-Nachfolge gewesen wäre.

Um Rip zu spielen, musste übrigens der eigentlich rothaarige Cole Hauser für Yellowstone sein Aussehen verändern, um keine falschen Erwartungen zu wecken: Andernfalls hätten er und Beth wie Geschwister ausgesehen. Also färbt er sich seit Jahren Bart und Haare dunkel.

