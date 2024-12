Heute im TV: Unsterblicher Action-Klassiker, der 36 Jahre später meisterhaft fortgesetzt wurde

Heute kommt ein Militärfilm im TV, der schon 1986 für Begeisterung und vier Oscar-Nominierungen sorgte. Dreieinhalb Jahrzehnte später folgte die gefeierte Fortsetzung mit Action-Star Tom Cruise.

Die Fortsetzung Top Gun: Maverick wurde zum zweiterfolgreichsten Film des Jahres 2022. Heute läuft der erste Teil Top Gun von Regisseur Tony Scott im TV, in dem Tom Cruise schon 36 Jahre zuvor mit seinem Kampfjet für spektakuläre Stunts sorgte.

Action-Spektakel im TV: Top Gun – Sie fürchten weder Tod noch Teufel

Nach einem nervenaufreibenden Patrouillenflug wird Kampfpilot Lieutenant Pete ‘Maverick’ Mitchell (Cruise) eine Ausbildung an der United States Navy Fighter Weapons School, kurz Top Gun, angeboten. Dort hat er es nicht immer leicht und gerät vor allem mit seinem Rivalen Tom ‘Iceman’ Klazanski (Val Kilmer) aneinander. Viel Gegenwind erhält Maverick auch wegen seiner rücksichtslosen Flugweise. Doch das ist nicht der Grund, warum er langsam Zweifel über die Richtigkeit seiner Ausbildung bekommt.

Tom Cruise soll in Top Gun 3 wieder dabei sein

Schon seit einigen Jahren dominieren Sequels und Prequels die Kinolandschaft, auch Kultklassiker werden wieder heraus gekramt und fortgesetzt. So wie der gelungene Action-Film Top Gun. Nach 36 Jahren stieg Tom Cruise für Top Gun: Maverick wieder in seinen Kampfjet. Das ließ nicht nur die Kinokassen klingeln. Auch Fans und Kritiker:innen waren begeistert und vergaben auf Rotten Tomatoes eine Bewertung von 96 Prozent positiver Kritiken.

Kein Wunder also, dass der 1,46 Milliarden US-Dollar schwere Film einen dritten Teil bekommen soll. Mit an Bord ist natürlich Action-Star Cruise, dessen voller Terminkalender aber auch für Verzögerungen in der Realisierung sorgt. Eines seiner großen Projekte ist Mission Impossible 8, der endlich das größte Rätsel der Action-Reihe lösen könnte und nächstes Jahr im Kino erscheint. Wann wir Top Gun 3 sehen können, ist noch unklar, weitere drei Jahrzehnte sollte es aber nicht dauern. Bis es so weit ist, könnt ihr euch mit dem Originalfilm die Zeit vertreiben, den gerade Maverick-Fans nicht verpassen sollten.

Wann läuft das Action-Spektakel Top Gun im TV?

Am heutigen Freitag, den 20. Dezember könnt ihr Top Gun um 20:15 Uhr auf ProSieben sehen. Die Wiederholung wird nächsten Mittwoch, den 25. Dezember um 15:25 Uhr gezeigt. Wer den Action-Kracher im Fernsehen verpasst hat, kann ihn unter anderem bei Paramount+ oder im WOW-Abo streamen.

