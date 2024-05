Bei Amazon: Unterhaltsamer Action-Kracher mit 3 MCU-Stars, den sie vor ihrer Marvel-Karriere zusammen drehten

Für Quentin Tarantino ein "dummer Spaß" und jetzt zu leihen bei Amazon: Heute Abend läuft eine Action-Granate mit Marvel-Stars Zoe Saldana, Chris Evans und Idris Elba.

Der Action-Kracher The Losers von 2010 vereint gleich drei Marvel-Stars: Chris Evans und Idris Elba starteten nur ein Jahr später im ersten Captain America- und Thor-Film als Cap und Heimdall beide ihre MCU-Karriere. Für Zoe Saldana ging es 2014 als Gamora in Guardians of the Galaxy bei Marvel los.

The Losers vereint die heutigen Superstars in einem unterhaltsamen Spaß, den sogar Quentin Tarantino empfiehlt. Ihr könnt ihn bei vielen gängigen Streaming-Anbietern leihen oder kaufen.

Bei Amazon: Quentin Tarantino nennt The Losers einen "dummen Spaß"

Darum geht's: Evans und Elba wollen als Ex-Elitesoldaten eine brutale Gemeinheit wieder geraderücken. Die Einheit von Jensen (Evans) und Roque (Elba) muss nämlich mit ansehen, wie Geheimdienstchef Max (Jason Patric) ihren Einsatz torpediert und unschuldige Kinder umbringt. Anführer Clay (Jeffrey Dean Morgan) lässt das nicht auf sich sitzen und führt die Truppe aus dem Untergrund direkt in einen Rachefeldzug. Auch die mysteriöse Aisha (Zoe Saldana) hat ein Interesse an Max Tod ...

Warner Bros. Zoe Saldana, Idris Elba und Chris Evans außerhalb des MCU vereint

Dabei klingt die Story düsterer, als sie ist. Regisseur Sylvain White (Slender Man) gelingt ein Actionfilm, der über weite Strecken mit spritzigen Dialogen und rasant inszenierten Kampfszenen unterhält. Zwischendrin lassen Tempo und Kreativität immer wieder nach, was die durchschnittliche Reaktion auf Seiten wie Rotten Tomatoes erklärt.

Das Resultat wird bei Action-Fans dennoch für Kurzweil sorgen, die sich darüber hinaus an Chris Evans schlimmster Frisur erfreuen können. Selbst Quentin Tarantino gefiel der Film. 2010 wurde er dazu nach seiner Meinung gefragt und seine Antwort in einem Video festgehalten:

The Losers ist ein großer Spaß. Dummer Spaß, sicher. Aber dennoch ein Spaß.

Wo kann ich The Losers streamen?

Ihr könnt The Losers zum Beispiel bei Amazon leihen oder kaufen. * Ebenso gibt es den Film als Leih- und Kauftitel bei Apple, Google Play, Maxdome, YouTube und mehr.

Viele Fans fragen sich außerdem seit Jahren, ob es jemals eine Fortsetzung The Losers 2 geben wird. Dafür gab es leider nie Pläne.