Heute im TV: Unterschätzter Marvel-Neustart, den wir viel zu früh verloren haben

Vor zehn Jahren wagte sich Sony mit The Amazing Spider-Man zum ersten Mal an den Neustart seines größten Marvel-Helden. Leider ist die Reihe mit Andrew Garfield viel zu früh abgebrochen worden.

Nachdem der vierte Spider-Man-Film mit Tobey Maguire auseinandergefallen war, verschwendete Sony keine Zeit, um ein Reboot des beliebten Marvel-Helden in Stellung zu bringen. Fünf Jahre nach dem Maguire-Finale mit Spider-Man 3 kam The Amazing Spider-Man in die Kinos und stellte uns einen neuen Peter Parker vor.

Inzwischen wissen wir, dass das Spidey-Reboot mit Andrew Garfield in der Hauptrolle kein langes Leben hatte. Bereits nach einer Fortsetzung war Schluss, obwohl ein deutlich größeres Universum geplant war. Ein solch undankbares Ende hatte die unterschätzte Reihe von Regisseur Marc Webb definitiv nicht verdient.

Heute im TV: The Amazing Spider-Man läuft heute Abend um 22:35 Uhr auf ProSieben. Die Wiederholung folgt am Sonntagnachmittag um 13:00 Uhr. Alternativ könnt ihr den Film aktuell bei Amazon Prime und Sky Ticket streamen.

Marvel-Reboot: The Amazing Spider-Man mit Andrew Garfield

Natürlich ging es für Sony vorrangig um das Geld und den Erhalt einer Marke. Und nein, ein bahnsprechender Marvel-Blockbuster ist The Amazing Spider-Man auch nicht geworden. Was den Film dafür auszeichnet, ist, mit wie viel Feingefühl er die überlebensgroße Superheldengeschichte mit den Coming-of-Age-Elementen vereint.

Hier könnt ihr den Trailer zu The Amazing Spider-Man schauen:

The Amazing Spider-Man - Trailer (Deutsch) HD

Auch wenn Garfields Spider-Man gerne freche Sprüche klopft, versteckt sich hinter der Maske ein sensibler Junge, der sich vor der entscheidenden Verantwortungsfrage drückt, die Maguire in seinen Filmen ziemlich schnell akzeptiert. Neugier und Überforderung wechseln sich in The Amazing Spider-Man im Minutentakt ab.

Jetzt im Heimkino: Das große Spider-Man-Crossover von Marvel *

Garfields Casting ist genial, genauso wie das von Emma Stone als Gwen Stacey. Webb führt die Figuren der beiden so leichtfüßig wie einfühlsam zusammen, als hätte er nach 500 Days of Summer einfach eine weitere RomCom im Highschool-Setting gedreht, die nur zufällig etwas mit einem Spinnenbiss zu tun hat.

*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.



Wie steht ihr zu The Amazing Spider-Man mit Andrew Garfield?