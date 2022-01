Heute im TV: Unterschätztes Gangster-Epos mit Johnny Depp von einem Meisterregisseur

Im Fernsehen läuft heute Abend der mitreißende Gangsterfilm Public Enemies, in dem Johnny Depp in die Rolle von John Dillinger schlüpft. Es ist einer der unterschätztesten Filme von Michael Mann.

An Meisterwerken mangelt es Michael Manns Filmographie nicht. Seine Karriere fußt auf den kalten Bildern von Thief - Der Einzelgänger und den erbarmungslosen Schusswechseln in Heat. Auch nach der Jahrtausendwende hat der US-amerikanische Filmemacher mit grandiosen Action-Thrillern auf der großen Leinwand verblüfft.

Die Taxifahrt in Collateral gehört zu den spannendsten Dingen, die jemals im Kino zu sehen wahren, ganz zu schweigen von den überwältigenden Momenten, die Miami Vice im Minutentakt produziert. Oft übergangen wird dagegen der 2009 erschienen Public Enemies, in dem Johnny Depp in die Rolle von John Dillinger schlüpft.

In Public Enemies erobert Johnny Depp als John Dillinger das Amerika der 1930er Jahre

Public Enemies entführt ins Amerika der 1930er Jahre. Die Große Depression ist in jedem einzelnen Bild des Films zu spüren. Nur einer Person ist nichts von der trüben Stimmung anzumerken – selbst dann, wenn sie hinter Gitter gesteckt wird. Der Profi-Bankräuber John Dillinger (Johnny Depp) lebt den Traum eines Gesetzlosen.

Hier könnt ihr den Trailer zu Public Enemies schauen:

Public Enemies - Trailer 2 (Deutsch)

Obwohl er von FBI-Direktor J. Edgar Hoover (Billy Crudup) zum Staatsfeind Nr. 1 ernannt wird, lässt sich Dillinger nicht fassen. Er avanciert zur Sensation in den Medien und bereitet FBI-Agenten Melvin Purvis (Christian Bale) Kopfschmerzen. Denn dieser wurde mit der Aufgabe betraut, den Kriminellen endgültig hinter Gitter zu bringen.

Mit Public Enemies hat Michael Mann einen Schlüsselfilm des digitalen Kinos geschaffen

Basierend auf wahren Begebenheiten erzählt Michael Mann die Dillinger-Geschichte als actionreiches, aber auch nachdenkliches Gangster-Epos. Er hinterfragt den Mythos, der seinen Protagonisten begleitet, und verbildlicht gleichzeitig, wie dieser entstehen konnte. Dabei lehnt sich Public Enemies ganz in das historische Setting.

Aufwendige Kulissen und Kostüme verschmelzen mit unzähligen Details, die wir mit dem Amerika der 1930er Jahre verbinden – und dennoch gibt es etwas, das auf den ersten Blick extrem irritiert: die glatte Ästhetik. Anstelle die Vergangenheit mit rauem Filmkorn zum Leben zu erwecken, hat Mann den Film komplett digital gedreht.

© Universal Pictures Johnny Depp und Marion Cotillard in Public Enemies

Mit den ungewohnten Aufnahmen schafft Mann zusätzliche Distanz zum Gezeigten und reflektiert auf filmischer Ebene einen zentralen Konflikt des Films: Langsam, aber sicher muss Dillinger einsehen, dass er ein Relikt einer anderen Zeit ist. Trotz kurzzeitiger Erfolge verwandelt sich die Welt deutlich schneller, als ihm liebt ist.

Melancholisch wird es in den letzten Momenten des Films. Mann schickt Dillinger in eine Kinovorstellung und lässt das Filmkorn mit dem Digitalen kollidieren. Ein Ort der Erinnerung und ein Ort des Aufbruchs: Wenn Dillinger den Saal verlässt, wird sich seine Welt komplett verändern. Es ist einer der poetischsten Momente in Manns Schaffen.

