Heute im TV: Vergessener Abenteuerfilm mit versenktem U-Boot aus dem Zweiten Weltkrieg, bei dem es um einen Goldschatz geht

Im Fernsehen kommt heute ein Abenteuerfilm, den zu seinem Erscheinen wohl die wenigsten auf dem Schirm hatten. Der Thriller lockt Goldsucher zu einem Weltkriegs-U-Boot in die Tiefe des Meeres.

Heute Abend läuft der Abenteuerfilm Black Sea im TV, der vor zehn Jahren eine Crew losschickte, um als Goldsucher zu einem versenkten U-Boot des Zweiten Weltkriegs vorzustoßen. Doch das Team rund um Jude Law findet am Grund des Schwarzen Meeres mehr als nur einen Schatz.

Wovon handelt der Abenteuerfilm Black Sea bei Netflix?

Robinson (Jude Law) arbeitet seit Jahrzehnten als erfahrener U-Boot-Kapitän. Die letzte Dekade hat er damit verbracht, für die Firma Agora Untersee-Bergungen durchzuführen. Doch als ihm plötzlich gekündigt wird, steht er fast mittellos da. Die gewinnbringende Idee eines Freundes kommt ihm deshalb gerade recht. Der schlägt ihm vor, zu einem versenkten deutschen U-Boot des Zweiten Weltkriegs voller Nazi-Gold hinabzutauchen, das sich vor der georgischen Küste befinden soll.

Robinson stellt also eine internationale Mannschaft zusammen, um die abenteuerliche Expedition zu bewältigen. Der Tauchgang muss dabei möglichst unbemerkt ablaufen, weil Robinsons Ex-Arbeitgeber Agora den Ort des U-Boots ebenfalls kennt, aber wegen des russisch-georgischen Konflikts, der aktuell herrscht, noch niemanden hinschicken konnte. Nur leider haben nicht alle Team-Mitglieder die gleichen Ziele einer gerechten Aufteilung des Goldes und so spitzt sich die beengte Situation mit Verrätern an Bord unter Wasser zu.

Black Sea hat noch mehr Stars als Jude Law an Bord

Jude Law spielt die Hauptrolle in Black Sea, aber es sind noch weitere bekannte Schauspieler:innen in dem Abenteuerfilm zu entdecken: Ben Mendelsohn (Ready Player One) spielt einen leicht psychopathischen Profi-Taucher, der gerade aus dem Gefängnis entlassen wurde. Scoot McNairy (Non-Stop) vertritt an Bord den ominösen Geldgeber der Expedition: Lewis (Tobias Menzies aus Game of Thrones). Konstantin Khabenskiy (Wächter der Nacht) mimt das wichtigste russische Crew-Mitglied und Jodie Whittaker (Doctor Who) spielt Robinsons Ex-Frau.

Inszeniert wurde der nun im Fernsehen gezeigte Abenteuerfilm von Kevin Macdonald, der bereits mit Filmen wie Der letzte König von Schottland, Der Adler der Neunten Legion und State of Play als Regisseur sein Händchen für Spannung bewies.

Wo ihr den Abenteuer-Thriller Black Sea im TV und Stream sehen könnt

Black Sea wird am Freitag, dem 31. Januar 2025 um 22.25 Uhr bei RTL II gezeigt. Wem das zu spät wird, weil der Film dann bis 00:40 Uhr läuft, der kann die britisch-amerikanische Co-Produktion aber auch im Stream schauen. Der U-Boot-Thriller ist in der Flatrate bei Netflix, Magenta TV und im 7-Tage-Gratis-Abo des Amazon-Channels Battlezone * verfügbar.

*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.

Dieser Artikel wurde erstmals in ähnlicher Form im November 2023 bei Moviepilot veröffentlicht.