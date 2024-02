Heute im TV: Vergessener Western mit Leonardo DiCaprio, dessen Gehalt von einem anderen Mega-Star bezahlt werden musste

Leonardo DiCaprio war einst so unbekannt, dass ein Hollywood-Star seine Gage in einem Western übernehmen musste. Heute läuft der unterhaltsame Kracher im TV.

Heute einen Film-Fan zu finden, der Leonardo DiCaprio nicht kennt, wird schwierig. Mitte der 90er war das anders. Hollywood-Star Sharon Stone (Basic Instinct) wollte ihn unbedingt für den Western Schneller als der Tod besetzen. Und konnte das Produktionsstudio nur überzeugen, indem sie sein Gehalt bezahlte. Heute läuft der Film im TV.

Im TV: Ein Western mit Leonardo DiCaprio, der für seine Rolle in Tränen ausbrach

Schneller als der Tod spielt 1881 im einsam gelegenen Dorf Redemption, das der skrupellose Verbrecher Herod (Gene Hackman) unter seine Kontrolle gebracht hat. Zur Unterhaltung veranstaltet er einen Duell-Wettkampf, an dem auch der Ex-Revolverheld und Prediger Cort (Russell Crowe), die mysteriöse Ellen (Stone) und der junge Kid (DiCaprio) teilnehmen. Kid hat ein persönliches Hühnchen mit Herod zu rupfen, den er für seinen Vater hält.

Sony Sharon Stone und Leonardo DiCaprio in Schneller als der Tod

Stone war neben ihrer Hauptrolle auch als Produzentin am Casting des Films beteiligt. Wie das People Magazine aus ihren Memoiren The Beauty of Living Twice zitiert, hatte DiCaprio sie überzeugt, als er während des Vorsprechens für eine Szene in Tränen ausbrach. Aber die Verantwortlichen des Produktionsstudios TriStar wollten davon nichts hören.

"Warum ein Unbekannter? Warum schießt du dir immer selbst in den Fuß, Sharon?", beschwerte sich ein Mitarbeiter laut Buch. "Sie meinten, wenn ich ihn so sehr will, kann ich ihn ja aus meiner eigenen Tasche bezahlen. Und das tat ich dann auch."

Wie viel Stone für ihren Co-Star hinblättern musste, ist nicht bekannt. Schneller als der Tod entwickelte sich bei Kinostart zwar laut The Numbers zum Flop. Viele Fans betrachten den Film von Sam Raimi (Spider-Man) seither aber als Kultfilm, der nicht zuletzt von DiCaprios Glanzleistung profitiert.

Wann läuft Schneller als der Tod im TV?

Schneller als der Tod läuft in der Nacht vom heutigen Mittwoch, den 7. Februar 2024, auf Donnerstag um 2.45 Uhr auf Kabel 1. Neben den oben genannten Darsteller:innen ist unter anderem Lance Henriksen (Aliens) vor der Kamera zu sehen.

