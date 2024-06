Heute im TV: Vergessenes Meisterwerk mit Philip Seymour Hoffman in einer seiner unvergesslichsten Rollen

In unserem heutigen TV-Tipp von Regisseur Paul Thomas Anderson liefern sich Adam Sandler und Philip Seymour Hoffman ein Schrei-Duell, das ihr ganzes schauspielerisches Talent zum Ausdruck bringt.

Nach dem EM-Achtelfinale wartet ein vergessenes Meisterwerk auf euch. In der Tragikomödie Punch-Drunk Love von Paul Thomas Anderson überzeugt Adam Sandler in einer ernsteren Rolle, die im Gegensatz zu seinen typischen Komödien steht. Und auch Nebendarsteller Philip Seymour Hoffman bringt in unserem heutigen TV-Tipp sein ganzes Können zum Ausdruck.



Worum geht es in Punch-Drunk Love mit Adam Sandler?

Der schüchterne Kleinunternehmer Barry Egan (Sandler) fristet ein eintöniges Dasein und leidet unter schmerzhaften Kindheitserfahrungen und Wutausbrüchen. Um der Einsamkeit zu entgehen, wählt er eines Abends die Nummer einer Erotik-Hotline, wo er sämtliche persönliche Daten preisgibt und kurz darauf vom gewaltbereiten Chef des Callcenters (Hoffman) erpresst wird. Als er die geheimnisvolle Lena Leonard (Emily Watson) kennenlernt, macht sie ihm Mut, sein Leben in die Hand zu nehmen und schickt ihn auf eine Reise nach Hawaii.

Senator Adam Sandler in Punch-Drunk Love

Adam Sandler und Philip Seymour Hoffman im Wut-Battle

Für seine Darstellung erhielt Adam Sandler von Kritiker:innen viel Lob, ist er doch sonst eher für seine eindimensionalen Darstellungen bekannt. Heraus sticht auch Oscarpreisträger Philip Seymour Hoffman, der die Wutausbrüche genauso gut drauf hat wie Sandler. In dieser bekannten Szene schreit er den Hauptdarsteller an die Wand und die Fans sind begeistert. In den Kommentaren ist wiederholt von "der besten schauspielerischen Leistung von PSH" die Rede und der hervorragenden Chemie der beiden.

Punch-Drunk Love: skurril, berührend, menschlich

Bei uns landet Punch-Drunk Love auf Platz drei der 25 besten Adam Sandler Filme. Die düstere Komödie um die große Liebe wurde auch von unseren Kolleg:innen bei FILMSTARTS sehr positiv besprochen:

Doch natürlich ist bei Anderson nichts so, wie es die Genrekonventionen Hollywoods vorschreiben. Er serviert stattdessen von allem die höchstmögliche Dosis. „Punch-Drunk Love“ ist sehr skurril, sehr schräg, sehr komisch, sehr traurig, sehr berührend ... sehr menschlich - und dabei beinahe schon surreal.

Das 25 Millionen Dollar teure Werk sei aber auch nicht für jeden zugänglich. Die sonderbare Welt von Paul Thomas Anderson folgt eben nicht den Mainstream-Regeln und so ist Punch-Drunk Love ein Film, auf den man sich einlassen muss. Dann überzeugt er durch seine Ideenvielfalt und unkonventionelle Inszenierung.

Wann läuft die Komödie Punch-Drunk Love im TV?

ZDFneo zeigt die Adam Sandler-Komödie am heutigen Samstag, den 29. Juni um 23:45 Uhr. Eine Wiederholung gibt es in der Nacht auf den 30. Juni um 4:40 Uhr. Unabhängig vom TV-Programm könnt ihr Punch-Drunk Love bei Amazon Prime Video im Stream kaufen.

