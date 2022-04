Heute im TV: Völlig beknackter Horrorfilm mit richtig vielen Stars

Heute Abend läuft ein ganz besonderer Tierhorrorfilm im Fernsehen. Der von Jennifer Lopez angeführte Anaconda kam 1997 in die Kinos und erntete vor allem spöttische Reaktionen.

Anaconda ist ein faszinierender Film. Allein der Cast ist in seiner Zusammenstellung mehr als bemerkenswert. Angeführt von Jennifer Lopez kommen hier Ice Cube, Jon Voight und Jonathan Hyde im brasilianischen Dschungel zusammen. Dazu gesellen sich Owen Wilson und Eric Stoltz in weiteren Nebenrollen.

In der Eröffnungssequenz versteckt sich Danny Trejo als Wilderer und an diesem Punkt haben wir noch gar nicht darüber gesprochen, dass der legendäre Schauspieler und Synchronsprecher Frank Welker der titelgebenden Bestie seine Stimme leiht. Allein um das zu bezeugen, dürfte sich ein Blick in den Horrorfilm lohnen.

Heute im TV: Anaconda läuft heute Abend um 22:00 Uhr auf ZDFneo. Die Wiederholung folgt nachts um 00:40 Uhr.

Anaconda sorgt für bizarren Tierhorror im Fernsehen

Die Handlung dreht sich um ein Filmteam, das im Auftrag von National Geographic im Amazonas einen angeblich ausgestorbenen Stamm Ureinwohner:innen ausfindig machen soll. Angeführt wird das Team von Terri Flores (Jennifer Lopez). Doch dann kommt der Jäger Paul Sarone (Jon Voight) den Filmschaffenden in die Quere.

Hier könnt ihr den Trailer zu Anaconda schauen:

Anaconda - Trailer (Deutsch) HD

Sarone kapert das Boot der Crew und führt sie in die Tiefe des Dschungels. Er hat es auf die gefährlichste Würgeschlange des Planeten abgesehen. Bei seiner Unternehmung hat er sich jedoch gewaltig überschätzt. Was folgt, ist ein unerbittlicher Überlebenskampf. Denn die Anaconda lässt sich von niemand so einfach einfangen.

Als der Tierhorror vor 25 Jahren in die Kinos kam, waren ihm nur wenige gnädige Kritiken vergönnt. Dennoch – oder gerade deswegen – avancierte Anaconda zum Kultfilm und überzeugte an den Kinokassen. Auf das Budget von 45 Millionen US-Dollar kam ein weltweites Einspielergebnis von 137 Millionen US-Dollar.

Nach dem ersten Teil eroberte 2004 mit Anacondas: Die Jagd nach der Blut-Orchidee die erste Fortsetzung die große Leinwand. Die späteren Teile, Anaconda: Offspring (2008), Anacondas: Trail of Blood (2009) sowie das Crossover Lake Placid vs. Anaconda (2015) kamen allerdings nicht mehr ins Kino, sondern wurden direkt auf Blu-ray und DVD veröffentlicht.



20 Jahre indiziert: Einer der besten Horrorfilme jetzt in neuer Edition erhältlich *

Podcast: Die 20 besten Serienstarts im April 2022

Ihr seid auf der Suche nach Streaming-Tipps? Wir sind die Serienstarts bei Netflix, Amazon, Disney+ und Co. im April 2022 durchgegangenen und verraten euch im Podcast, welche Serie sich wirklich lohnt.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Drei spektakuläre Zeitreise-Serien, die beste deutsche Comedy-Show oder die finale Staffel des Breaking Bad-Spin-offs Better Call Saul: Im April gibt es einige interessante Serien zu entdecken. Alle Details erfahrt ihr im Podcast.



*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.



Wie hat euch Anaconda gefallen?