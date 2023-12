Heute im TV: Vollkommen fehlgeschlagenes Remake eines der besten Filme aller Zeiten

Heute kommt ein Historien-Spektakel im Fernsehen, dessen Story sogar Gladiator inspirierte. Die Neuverfilmung von Ben Hur stürzte an den Kassen jedoch böse ab.

William Wylers Ben Hur aus dem Jahr 1959 gilt als eines der Monumental-Epen schlechthin, was unter anderem an dem legendären Wagenrennen im Zentrum des Films liegt. 2016 wagte sich Hollywood an eine Neuverfilmung des Stoffes, Ben Hur konnte dem Schatten des Vorbilds allerdings nicht entkommen.

Darum geht's in dem Historien-Spektakel Ben Hur

Ben Hur ist ein Historien-Spektakel vor dem Hintergrund früher christlicher Geschichte. Im Mittelpunkt der Story stehen zwei Freunde, die zu Feinden werden. Auf der einen Seite treffen wir Judah Ben-Hur (Jack Huston) an, der aus einer wohlhabenden jüdischen Familie stammt. Auf der anderen Seite versucht der Römer Messala (Toby Kebbell), den Namen seiner Familie reinzuwaschen.

Aufgrund falscher Anschuldigungen von Messala wird Ben-Hur in die Sklaverei verkauft. Er überlebt jedoch die harte Arbeit und wird unter Sheik Ilderim (Morgan Freeman) zu einem gefeierten Streitwagen-Fahrer. Den Verrat von Messala kann er darüber nicht vergessen.

Paramount Pictures Jack Huston in Ben Hur

Ähnlichkeiten zur Rache-Geschichte in Gladiator sind nicht zufällig, da Ridley Scotts Epos stark von den vorherigen Verfilmungen von Ben Hur beeinflusst wurde. Sie alle basieren auf Lew Wallaces Roman aus dem Jahr 1880.

Ben Hur spielte weltweit nicht einmal 100 Millionen Dollar ein

Die neue Interpretation startete im August 2016 in den Kinos, konnte den Erfolg des Vorgängers allerdings nicht nachahmen. Bei der Kritik stürzte der Historienfilm ab und an den Kassen ging er ebenfalls unter. Tatsächlich konnte Timur Bekmambetovs Ben Hur nur knapp das Einspielergebnis des 50er-Jahre-Films toppen – und das ohne Berücksichtigung der Inflationsrate. Mit nur 94 Millionen Dollar weltweit entwickelte sich das Abenteuer zu einem der größten Flops der 2010er Jahre.

Jack Hustons kurze Karriere als Leading Man nach dem Erfolg von Boardwalk Empire fand ein schnelles Ende. Zuletzt spielte er Nebenrollen in Filmen wie The Irishman und House of Gucci.

So kannst du Ben Hur schauen

Ben Hur wird am heutigen 18. Dezember ab 22:15 Uhr im ZDF ausgestrahlt. Darüber hinaus kannst du den Film derzeit im Abo von Magenta TV oder beim MGM Channel auf Amazon Prime streamen.

Das "Original" mit Charlton Heston (übrigens ebenfalls ein Remake eines Stummfilms von 1925) ist derzeit nur in der Kauf- und Leihversion online verfügbar.