Heute im TV: Wer gigantische Monster-Action mag, wird diesen Fantasy-Marathon lieben

Action- und Fantasy-Fans! Zwei absolut legendäre Film-Titanen treffen heute im TV aufeinander und im Anschluss geht es mit noch mehr riesigen Monstern weiter.

Epische Materialschlachten sind aus dem Kino nicht wegzudenken. Auch im Heimkino wissen sie zu überzeugen: Dafür wurden brachiale Soundsysteme und große TVs gemacht. Beides könnt ihr heute mit Godzilla vs. Kong und Monster Hunter erbeben lassen.

Heute im TV: Darum geht's in Godzilla vs. Kong

Der Name sagt es natürlich eigentlich schon, aber es steckt dann doch noch mehr dahinter, als ihr vielleicht denkt. King Kong soll in ein neues Zuhause verfrachtet werden, aber Godzilla macht ihm einen dicken Strich durch die Rechnung. Die beiden Giganten liefern sich einen epischen Kampf, müssen sich letztlich aber zusammenraufen, um einem noch fieseren Gegner die Stirn zu bieten.

Was passiert in der Videospielverfilmung Monster Hunter?

Lt. Artemis (Milla Jovovich) wird mit einem Trupp Soldaten zufälligerweise durch ein Portal in eine völlig neue, höchst mysteriöse Welt katapultiert. Hier treiben turmhohe Monster ihr Unwesen, die noch dazu auf mythische Kräfte zurückgreifen können. Glücklicherweise begegnen die ihnen ausgelieferten Menschen aber einem versierten Jäger (Tony Jaa), der sich in dieser feindlichen Umgebung bestens auszukennen scheint.

Hier könnt ihr euch einen Trailer zu Monster Hunter ansehen:

Monster Hunter - Trailer (Deutsch) HD

Beide Filme liefern Action satt, die ordentlich Schauwerte bietet

Okay, zugegeben: Euch wird hier keine Gehirnakrobatik abverlangt, um der Geschichte folgen zu können. Es spielt eigentlich auch keine Rolle, ob das alles Sinn ergibt. Was viel wichtiger ist, sind die riesigen Viecher, die sich hier gegenseitig volle Kanne aufs Maul hauen. Dabei gehen ganze Städte oder Flugzeugträger zu Bruch und es knallt und kracht an allen Enden, dass es eine wahre Freude ist.

Eine noch gigantischere Zerstörungs-Orgie entfacht höchstens der Nachfolger Godzilla x Kong: The New Empire oder ein filmischer Bruder im Geiste wie Pacific Rim. Falls ihr nach etwas Ähnlichem, nur im Kino sucht, habt ihr ebenfalls Glück – Jurassic World 4: Die Wiedergeburt ist gerade eben angelaufen.

Der liefert mit dem D-Rex ebenfalls ein Film-Monster ab, das sich nicht vor King Kong und Godzilla verstecken muss. Ganz im Gegenteil! Wenn ihr wissen wollt, was es mit dem D-Rex auf sich hat, bitte hier entlang: Das neue Jurassic World 4-Monster hat zwei große Vorbilder.

TV oder Stream: Wann und wo laufen Monster Hunter und Godzilla vs. King Kong?

Am heutigen Sonntag, den 6. Juli könnt ihr euch ab 20:15 Uhr auf ProSieben voll und ganz dem Monster-Spektakel hingeben. Zuerst wird Godzilla vs. Kong ausgestrahlt, der bis 22:30 Uhr dauert. Anschließend kommt dann direkt Monster Hunter.

Beide Filme lassen sich auch online streamen. Monster Hunter gibt es zum Beispiel im WOW-Abo, Godzilla vs. Kong findet ihr bei Amazon Prime in der Streaming-Flat.

