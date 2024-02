Heute im TV: Western-Geheimtipp mit perfekter Laufzeit und einem grandiosen Hauptdarsteller

Wenn ihr auf der Suche nach einem starken Western seid, dann solltet ihr unbedingt bei Tele 5 ins Programm schauen. Dort läuft einer der aufregendsten Vertreter des Genres aus den vergangenen Jahren.

Obwohl dem Western nicht selten nachgesagt wird, er sei tot, erfreut er sich aktuell großer Beliebtheit. Allein die Existenz des Yellowstone-Universums zeigt, dass definitiv eine Nachfrage an Geschichten über Cowboys, Pferde und Land besteht. Heute wollen wir euch einen Western ans Herz legen, der vor knapp zehn Jahren ins Kino kam und immer noch viel zu unbekannt ist: Slow West.

Western-Geheimtipp: In Slow West wissen wir nie, ob wir Michael Fassbender wirklich vertrauen können

Slow West erzählt die Geschichte von Jay Cavendish (Kodi Smit-McPhee), der mit 16 Jahren seine Heimat, Schottland, hinter sich lässt und in den amerikanischen Westen aufbricht. Ihm geht es weder um Land noch Pferde, geschweige denn die Aussicht auf Gold. Nein, getrieben wird er von einem viel stärkeren Gefühl: der Liebe.

Jay setzt alles daran, um Rose (Caren Pistorius) wiederzufinden, obwohl er den Gefahren seiner Reise keineswegs gewachsen ist. Genau in diesem Moment offenbart sich ihm ein geheimnisvoller Fremder. Silas Selleck (Michael Fassbender), ein Outlaw, der kaum ein Wort spricht, offenbart sich als unerwarteter Verbündeter.

Hier könnt ihr den Trailer zu Slow West schauen:

Slow West - Trailer (Deutsch) HD

Geht Silas dem jungen Jay früher oder später doch noch an den Kragen? Was sind seine wahren Absichten? Und wartet Rose wirklich am Ende der Reise auf Jay oder verwandelt sich der Westen in eine weitere Sackgasse für ihn? Obwohl Slow West mit langsamen Bildern arbeitet, sorgen die vielen Fragen für beständige Anspannung.

Eigenwilliger Western mit stylishen Bildern: Slow West ist sehr langsam und extrem kurzweilig zugleich

John Maclean, der seine Karriere als Musiker (The Meta Band, The Aliens) gestartet hat, lieferte 2015 mit Slow West ein beeindruckendes Regiedebüt ab. Besonders sein Spiel mit dem Tempo der Geschichte ist faszinierend. Auf der einen Seite liebt er es, die Figuren zu beobachten, wie sie durch die Weite Amerikas reiten, durch Felder und Wälder.



Auf der anderen Seite überrascht er mit vielen schrägen Einfällen, einem trockenen Humor und einer Inszenierung, die auf stilisierte, geradezu surreale Bilder setzt. Der Schnitt bringt einen ungewohnten Rhythmus in den Film und ehe wir uns versehen ist das Abenteuer vorbei. Gerade einmal 84 Minuten Laufzeit umfasst Slow West.

Prokino Slow West

Ein verblüffender Spagat: Macleans Debüt ist sehr langsam und extrem kurzweilig zugleich – und einer der erfrischendsten Genre-Beiträge aus den vergangenen Jahren. Mal ist dieser Western eine schüchterne Liebesgeschichte, mal eine Reihe unerwarteter Gewaltspitzen, und dann plötzlich ein wundersames Märchen.

Dass Slow West so gut funktioniert, ist auch auf den Cast zurückzuführen. Kodi Smit-McPhee und Michael Fassbender sind sich bereits als X-Men (Apocalypse, Dark Phoenix) über den Weg gelaufen. Slow West markiert ihre erste Zusammenarbeit vor der Kamera. Hier brillieren sie als ungleiches Paar. Vor allem der wortkarge, grimmige Silas wirkt, als wäre er Fassbender auf den Leib geschrieben. Ein perfektes Casting.

Wann läuft Slow West mit Michael Fassbender im TV?

Slow West läuft heute Abend, am 13. Februar 2024, um 20:15 Uhr auf Tele 5. Mit Werbung geht die Ausstrahlung bis 22:00 Uhr. Die Wiederholung folgt nachts um 1:40 Uhr.

Alternativ könnt ihr den Film aktuell bei MagentaTV und Joyn+ im Abo schauen. Auch über den Arthouse- und den Apple-Channel bei Amazon Prime Video könnt ihr den Film in einer Streaming-Flatrate schauen. Ansonsten gibt es diverse Kauf- und Leihoptionen.

