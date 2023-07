Heute im TV: Zu Recht vergessener Sci-Fi-Trash mit Sylvester Stallone, von dem inzwischen eine viel bessere Version existiert

Am Dienstag läuft Judge Dredd im TV. Die Sci-Fi-Verfilmung mit Sylvester Stallone ist Trash, doch die Comic-Vorlage wurde mittlerweile in einen viel besseren Kracher verwandelt.

Die dystopische Comic-Reihe Judge Dredd wurde 1995 erstmals mit Sylvester Stallone in der Hauptrolle verfilmt. Heutzutage wirkt der Film mit den Effekten und albernen One-Linern des Hauptdarstellers aber mehr wie ein Trash-Fest. Am Dienstagabend läuft der alte Judge Dredd-Film mit Sly im Fernsehen. Die deutlich bessere Version des Sci-Fi-Stoffs bekommt ihr woanders.

Der neuere Dredd ist der viel genialere Action-Kracher

Die Dredd-Neuverfilmung von 2012 handelt genau wie der erste Versuch mit Stallone von einer dystopischen Zukunft, in der Superpolizisten als Henker und Richter arbeiten. Hier muss die junge Polizistin Anderson (Olivia Thirlby) mit ihrem Mentor Judge Dredd (The Boys- und Herr der Ringe-Star Karl Urban) ein Hochhaus stürmen, in dem sich eine gefährliche Drogengang verschanzt hat.

Schaut hier noch einen Trailer zur Dredd-Neuauflage:

Dredd - Trailer (Deutsch) HD

Der Trash-Faktor der Stallone-Version ist in Dredd kein Stück mehr vorhanden. Stattdessen setzt Regisseur Pete Travis auf extrem stilisierte Action, die mit Zeitlupen-Sequenzen und Bildern voller Brutalität und Schönheit an Genre-Klassiker wie Matrix erinnert.

Wo und wann läuft Judge Dredd mit Sylvester Stallone im TV?

Falls ihr euch die trashige, alte Version trotzdem anschauen wollt, habt ihr bei Nitro die Gelegenheit dazu. Hier läuft Judge Dredd am 11. Juli 2023 um 20:15 Uhr.

